19 пробирающих до глубины души фото, которые показывают, как меняются бездомные собаки, когда обретают хозяев
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19 пробирающих до глубины души фото, которые показывают, как меняются бездомные собаки, когда обретают хозяев

19 пробирающих до глубины души фото, которые показывают, как меняются бездомные собаки, когда обретают хозяев

Собак недаром называют друзьями человека. Зачастую четвероногим никак не обойтись без помощи и поддержки людей. Они остаются бездомными и встречаются с множеством болезней и опасностей. Но как меняют собак любовь и забота, когда животные обретают дом! Мы собрали для вас несколько примеров, которые это доказывают:

День, когда муж забрал его из приюта, и 2,5 года спустя

Как быстро растут собаки

Трансформация Джесс

Она была бездомной, когда мы её нашли. Ветеринары сказали, что ей осталось жить неделю. Май 2021 года и август 2022 года.

Вот как меняется собака за год

В приюте сказали, что это чихуахуа

Оказывается, мы усыновили американского стаффордширского терьера, который был похож на скелета! Познакомьтесь с Хэлом, нашей диванной картофелиной.

Этот пёс найден на обочине дороги в Рождество 2018 года

День 1 vs. День 365

Как всё начиналось, и как выглядит теперь

До и после того, как его приютили

Элис обрела дом три месяца назад

Всего один месяц разницы

Когда-то его бросили на дороге, а теперь взгляните на этого малыша!

Это Риддик. Его приютили в 12 лет, и с каждым днём он молодеет

Вот как может измениться собака

Виктория была спасена из дома, где жила в ужасных условиях, у неё были чесотка, сильный страх и сепарационная тревога. Через год для неё нашли постоянный дом, она здорова и хорошо себя чувствует.

Крис до и после того, как обрёл дом

День, когда она приехала из приюта, нервная, худая и вонючая, и год спустя

Кто-то бросил 5-недельного щенка на моей подъездной дорожке. И вот этому прекрасному мальчику уже 6 месяцев

Чудесное преображение

Аусра была бездомной на Гуаме и настолько сильно болела чесоткой, что едва могла ходить. Кто-то разместил её фото на Фейсбуке*, мы взяли её и вылечили. И теперь она живёт в любви в нашем доме в Чикаго.

Здоровый и счастливый мальчик

А вот подборка случаев, когда мужчины были против животных в доме, но всё изменилось.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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