19 пробирающих до глубины души фото, которые показывают, как меняются бездомные собаки, когда обретают хозяев
Собак недаром называют друзьями человека. Зачастую четвероногим никак не обойтись без помощи и поддержки людей. Они остаются бездомными и встречаются с множеством болезней и опасностей. Но как меняют собак любовь и забота, когда животные обретают дом! Мы собрали для вас несколько примеров, которые это доказывают:
День, когда муж забрал его из приюта, и 2,5 года спустя
Как быстро растут собаки
Трансформация Джесс
Она была бездомной, когда мы её нашли. Ветеринары сказали, что ей осталось жить неделю. Май 2021 года и август 2022 года.
Вот как меняется собака за год
В приюте сказали, что это чихуахуа
Оказывается, мы усыновили американского стаффордширского терьера, который был похож на скелета! Познакомьтесь с Хэлом, нашей диванной картофелиной.
Этот пёс найден на обочине дороги в Рождество 2018 года
День 1 vs. День 365
Как всё начиналось, и как выглядит теперь
До и после того, как его приютили
Элис обрела дом три месяца назад
Всего один месяц разницы
Когда-то его бросили на дороге, а теперь взгляните на этого малыша!
Это Риддик. Его приютили в 12 лет, и с каждым днём он молодеет
Вот как может измениться собака
Виктория была спасена из дома, где жила в ужасных условиях, у неё были чесотка, сильный страх и сепарационная тревога. Через год для неё нашли постоянный дом, она здорова и хорошо себя чувствует.
Крис до и после того, как обрёл дом
День, когда она приехала из приюта, нервная, худая и вонючая, и год спустя
Кто-то бросил 5-недельного щенка на моей подъездной дорожке. И вот этому прекрасному мальчику уже 6 месяцев
Чудесное преображение
Аусра была бездомной на Гуаме и настолько сильно болела чесоткой, что едва могла ходить. Кто-то разместил её фото на Фейсбуке*, мы взяли её и вылечили. И теперь она живёт в любви в нашем доме в Чикаго.
Здоровый и счастливый мальчик
А вот подборка случаев, когда мужчины были против животных в доме, но всё изменилось.
* деятельность организаций на территории РФ запрещена.