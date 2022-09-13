19 пробирающих до глубины души фото, которые показывают, как меняются бездомные собаки, когда обретают хозяев

Собак недаром называют друзьями человека. Зачастую четвероногим никак не обойтись без помощи и поддержки людей. Они остаются бездомными и встречаются с множеством болезней и опасностей. Но как меняют собак любовь и забота, когда животные обретают дом! Мы собрали для вас несколько примеров, которые это доказывают:

День, когда муж забрал его из приюта, и 2,5 года спустя

Как быстро растут собаки

Трансформация Джесс

Она была бездомной, когда мы её нашли. Ветеринары сказали, что ей осталось жить неделю. Май 2021 года и август 2022 года.

Вот как меняется собака за год

В приюте сказали, что это чихуахуа

Оказывается, мы усыновили американского стаффордширского терьера, который был похож на скелета! Познакомьтесь с Хэлом, нашей диванной картофелиной.

Этот пёс найден на обочине дороги в Рождество 2018 года

День 1 vs. День 365

Как всё начиналось, и как выглядит теперь

До и после того, как его приютили

Элис обрела дом три месяца назад

Всего один месяц разницы

Когда-то его бросили на дороге, а теперь взгляните на этого малыша!

Это Риддик. Его приютили в 12 лет, и с каждым днём он молодеет

Вот как может измениться собака

Виктория была спасена из дома, где жила в ужасных условиях, у неё были чесотка, сильный страх и сепарационная тревога. Через год для неё нашли постоянный дом, она здорова и хорошо себя чувствует.

Крис до и после того, как обрёл дом

День, когда она приехала из приюта, нервная, худая и вонючая, и год спустя

Кто-то бросил 5-недельного щенка на моей подъездной дорожке. И вот этому прекрасному мальчику уже 6 месяцев

Чудесное преображение

Аусра была бездомной на Гуаме и настолько сильно болела чесоткой, что едва могла ходить. Кто-то разместил её фото на Фейсбуке*, мы взяли её и вылечили. И теперь она живёт в любви в нашем доме в Чикаго.

Здоровый и счастливый мальчик

А вот подборка случаев, когда мужчины были против животных в доме, но всё изменилось.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.