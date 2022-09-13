6 интересных и важных фактов о депрессии, которые вы должны знать
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6 интересных и важных фактов о депрессии, которые вы должны знать

6 интересных и важных фактов о депрессии, которые вы должны знать

Депрессия — это не просто негативные мысли или плохое настроение. Это самая настоящая болезнь, которая может серьезно подпортить вам жизнь, либо вовсе привести человека к критическому физическому и ментальному состоянию. Именно поэтому важно знать потенциального врага в лицо.


Ранее мы рассказывали про заговоры от страха, тоски и уныния, которые помогут вам выбраться из состояния апатии. Если слишком долго пребывать в подобном настроении, это может стать одной из причин появления депрессии. Старайтесь избегать тревожных, грустных и негативных мыслей, если хотите, чтобы ваша жизнь была яркой, а ваше тело и душа не страдали от расстройств.

Бывает депрессия от радости

Хороший пример такого состояния — когда человек достиг какой-то очень важной для него цели в жизни, поэтому желать ему уже больше попросту нечего. В таком состоянии человек может очень резко уйти в депрессию, ведь он будет понимать, что жизнь больше не имеет никакого смысла. Это очень опасно, поскольку когда у человека нет возможности поставить перед собой новую цель, это вгоняет в неимоверную тоску.

Очень многие успешные люди со временем понимают, что им больше нечего желать, поэтому замыкаются в себе, а их энергетика стремительно идет на спад. В таком случае важно начинать духовное развитие и пытаться ставить перед собой не материальные, а духовные цели.

Депрессия может передаваться по наследству


Если вы совершенно точно знаете, что вы склонны к депрессиям, то не забывайте о том, что ваши дети тоже могут иметь такую проблему. Если они могут усилить свою энергетику, то изменить гены точно им не под силу.

С другой стороны, при наличии сильного биополя они смогут преодолеть любые препятствия на своем жизненном пути. При этом они будут сохранять хорошее ментальное здоровье. Если у них может быть подобная наследственность, приучайте их с самого раннего детства к оптимистичному взгляду на вещи и не в коем случае не провоцируйте появление у них чувства вины, так как оно является мощнейшим катализатором депрессии.

Женщины страдают депрессией чаще, а у мужчин она протекает тяжелее

Первый факт, скорее всего, связан с тем, что женщины гораздо чаще обращаются за помощью к врачам, в то время как мужчины пор какой-то причине игнорируют походы к специалистам во время тяжелого эмоционального состояния. Статистика врет, потому что сильный пол предпочитает замалчивать свои проблемы.

Также мужчины очень тяжело переносят депрессию, поскольку для них это не просто проблема, а нечто большее. В таком состоянии они начинают считать себя никчемными, слабыми, унылыми, бесполезными, а это многократно усугубляет положение. Они стараются замалчивать проблему, поскольку не хотят казаться слабыми. Еще сильному полу очень трудно противостоять симптомам этого заболевания и восстановить нормальную работу организма, выйдя из черной полосы.

Депрессия может вызывать галлюцинации


Это доказанный факт, а не фантастика. Пятая часть всех людей, которые страдали или страдают от этого недуга, могут периодически слышать голоса у себя в голове. Самое интересное, что в основном это происходит в раннем возрасте.

Вылечиться от нее возможно

Это нужно помнить в первую очередь мужчинам, которые боятся ходить к врачу. Далеко не всегда эксперты выписывают какие-то лекарства. Возможно, нужно будет поправить питание и начать заниматься спортом. Депрессия лечится относительно просто. Сложность заключается в том, чтобы поддерживать долгое время правильный образ жизни и следовать рекомендациям экспертов.

Депрессией часто страдают люди с сильной эмпатией

Иначе говоря, люди с ярко выраженной эмоциональностью и умением чувствовать чужое состояние души. Те же, кто обычно не заморачивается по поводу того, что думают окружающие и что они испытывают, на порядок реже страдают данным заболеванием. Если вы слишком близко все воспринимаете к сердцу, вам стоит отучиться это делать. Нужно научиться разделять важные эмоции и те, которые являются лишними. Сделать это не так-то просто, но вполне возможно.

В этом случае также необходимо перестать общаться с энергетическими вампирами и токсичными людьми, ведь это ухудшает энергетику, приводит к апатии и проблемам с психикой, настроением.

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По материалам: dailyhoro.ru

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