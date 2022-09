9 сериалов сентября: история Екатерины Медичи, герои "Звездных войн" и новый "Властелин колец"

Вадим Карасев

Главные новинки сезона — конечно, "Дом Дракона" по вселенной "Игры престолов" и приквел "Властелина колец", однако в сентябре вышли и другие интересные сериалы: Showtime продолжает историю "Американского жиголо" из 80-х; Сьюзан Сарандон играет звезду кантри; Мэттью Фокс из "Остаться в живых" наконец-то возвращается на экран в антиутопии. Рассказываем, что смотреть в сентябре.

"Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power)Когда: 2 сентября Где: Amazon Prime Video

В этом году поклонникам фэнтези буквально некогда отвлечься от экрана: в августе стартовал приквел "Игры престолов" — "Дом Дракона", а в начале сентября — "Властелин колец: Кольца власти" по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина. События разворачиваются за несколько тысячелетий до показанного в трилогиях Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит". В центре событий — юная эльфийская владычица Галадриэль, также появляется большое количество новых персонажей.

В прессе проект задолго до премьеры наделал шума в основном из-за своего рекордного бюджета: 715 миллионов долларов (для сравнения: на производство "Властелина колец" Питера Джексона более 20 лет назад потратили 93 миллиона долларов).

Мнения об уже вышедших сериях расходятся — от восторгов до жесткой критики. Чего стоит один только комментарий Илона Маска про то, что "Толкин переворачивается в гробу". Новым поводом для недовольства стало предположение пользователей о том, что портал IMDb (принадлежащий Amazon) удаляет или скрывает негативные отзывы на "Кольца власти". Самому проекту все это только добавляет популярности.





Морвет Кларк в сериале "Властелин колец: Кольца власти"





"Последний свет" (Last Light)Когда: 8 сентября Где: Peacock

Один из тех сериалов, которые можно посмотреть за пару вечеров (в нем пять серий, каждая не длиннее 44 минут), и это проекту скорее на пользу — динамичности в нем хватает. Еще одна из причин включить "Последний свет" — присутствие Мэттью Фокса, который благодаря легендарному "Остаться в живых" обзавелся множеством поклонников, но давным-давно не снимался в многосерийных проектах.

Фокс играет нефтехимика Энди. Герой отправляется в командировку на Ближний Восток, когда в мире вдруг случается катастрофа: по всей планете заканчивается нефть. Это оборачивается глобальным хаосом, в котором Энди нужно постараться воссоединиться с семьей. Его дочь-подросток одна в Лондоне, а жена (Джоанн Фроггатт из "Аббатства Даунтон") с сыном — в Париже.





Мэттью Фокс в сериале "Последний свет"





"Американский жиголо" (American Gigolo)Когда: 9 сентября Где: Showtime

Новый сериал, основанный на голливудской классике — одноименном фильме 1980 года, после выхода которого Ричард Гир проснулся секс-символом. В оригинальной ленте рассказывалась история "профессионального соблазнителя" Джулиана, которого обвиняют в убийстве одной из клиенток.

В проекте Showtime Джулиан выходит из тюрьмы, где незаслуженно растратил 15 лет своей жизни. Он настроен хотя бы теперь восстановить справедливость — найти настоящих убийц. Главного героя играет брутальный Джон Бернтал, его мы видели в "Карателе" и "Ходячих мертвецах". Продюсер — Джерри Брукхаймер, на счету которого масса блокбастеров, от "Пиратов Карибского моря" до недавнего "Топ Ган: Мэверик".





Джон Бернтал в сериале "Американский жиголо"





"Королева змей" (The Serpent Queen)Когда: 11 сентября Где: Starz

"Королева змей" — историческая драма о восхождении на престол Екатерины Медичи. В кино ее обычно принято представлять эталонной злодейкой (говорят, именно с ее образа "срисовали" злую королеву из диснеевской "Белоснежки"). Однако создатели мини-сериала сосредоточились на многогранности личности. Им было интересно, как Медичи удалось стать одним из самых могущественных монархов в истории Франции "благодаря своему интеллекту, окружению и увлечению черной магией".

Историю Медичи расскажут начиная с ее юности. В 16 лет Екатерина выходит замуж за будущего короля, но быстро узнает горькую правду: молодой супруг влюблен в другую. Девушка обещает себе больше никогда не доверять людям и с годами не изменяет своему принципу.

Главная роль в проекте досталась Саманте Мортон ("Сладкий и гадкий", "Особое мнение").





Людивин Санье и Саманта Мортон в сериале "Королева змей"





"Монарх" (Monarch)Когда: 11 сентябряГде: Fox

Сериал должен понравиться тем, кто любит фильмы про изнанку шоу-бизнеса. В данном случае в центре внимания — звезды стиля кантри. Альби и Дотти Роман — главная power couple этого жанра, любимцы публики и основатели музыкальной династии. Однако долго держаться на вершине непросто: новые звезды пытаются обойти "старичков", да и внутри семейства не все спокойно — личные секреты вот-вот раскроются публике и поставят репутацию семьи под угрозу. Дочь пары Никки готова на все, лишь бы отстоять титул "короля и королевы кантри", которым так гордятся ее родители.

В основе сюжета лежит история вымышленного семейства, но в одной из главных ролей — Альби Романа — снимается реальная кантри-знаменитость Трэйси Эдкинс, многократный номинант на "Грэмми". В эпизодах появятся и другие звезды жанра вроде Шанайи Твейн. Роль Дотти Роман исполняет Сьюзан Сарандон, а ее дочку Никки играет Анна Фрил.





Сьюзан Сарандон в сериале "Монарх"





"Андор" (Andor)Когда: 21 сентябряГде: Disney+

Без "Звездных войн" в осеннем сезоне тоже не обошлось. Вообще, премьера сериала "Андор" планировалась на лето, но была перенесена — журналисты предполагают, что шоураннеры побоялись конкурировать с "Домом Дракона" и "Кольцами власти".

"Андор" повествует о событиях, происходящих до того, что было в ленте 2016 года "Изгой-один: Звездные войны. Истории". Диего Луна появляется в своей роли шпиона Кассиана Андора и становится главным героем проекта. В прошлом фильме он был участником отряда "Изгой-один", добывшего чертежи смертоносного оружия Галактической Империи. В приквеле Андор за пять лет до этого возглавляет готовящееся восстание против Империи.

Планируется два сезона, каждый по 12 серий. Кроме Луны из актерского состава "Изгоя-один" в сериале появятся Стеллан Скарсгард, Женевьев О'Райли, Форест Уитакер.





Диего Луна в сериале "Андор"





"Эта Англия" (This England)Когда: 21 сентябряГде: Sky TV

Шоу основано на совсем недавних событиях. Начало пандемии, Великобритания, правительство во главе с Борисом Джонсоном предпринимает не особенно успешные попытки справиться с коронавирусом. Беспокойство администрации премьера (теперь уже бывшего) вызывает и другое — скандалы, связанные с именем политика. По словам авторов сериала, они покажут "неоднозначную личную и политическую жизнь" Джонсона.

В центре внимания и те, кто оказался на передовой борьбы с пандемией, — ученые, доктора, медсестры, социальные работники и обычные граждане, чью жизнь изменили события 2020 года.

Бориса Джонсона играет Кеннет Брана, которого узнать в гриме практически невозможно.





Кеннет Брана в сериале "Эта Англия"





"Энтергалактик" (Entergalactic)Когда: 30 сентября Где: Netflix

Рэпер Kid Cudi презентует на Netflix анимационный сериал, который анонсировал еще в 2019-м и называет своим главным достижением. Музыкант выступает в качестве сценариста и продюсера, а также озвучивает центрального персонажа — парня по имени Джабари. Герой стремится построить карьеру рэпера в Нью-Йорке и делает успехи. Он движется к славе, поселяется в квартире своей мечты и влюбляется в соседку — it-girl Мэдоу. Кроме Кида героев озвучивали Тимоти Шаламе, Джейден Смит, Ванесса Хадженс, Маколей Калкин, рэпер Ty Dolla $ign и другие.

"Настоящий взрыв искусства, музыки и моды", — пишет о сериале портал Deadline. О музыке стоит упомянуть отдельно, ведь она здесь — практически главное: "Энтергалактик" основан на треках из предстоящего одноименного альбома Kid Cudi.





Кадр из сериала "Энтергалактик"





"Дом, который построили Драконы" (The House that Dragons Built)Когда: сентябрь Где: "Амедиатека"

История создания нашумевшего "Дома Дракона" достойна отдельного сериала — решили шоураннеры и подготовили для фанатов миров Джорджа Р. Р. Мартина новое развлечение на осень. Документальный проект "Дом, который построили Драконы" позволит увидеть то, что происходило на съемках приквела "Игры престолов". О работе над сериалом расскажут продюсеры, актеры и те, кто всегда остается за кадром: операторы, специалисты по визуальным эффектам и другие незаменимые участники процесса.

Каждый из 10 эпизодов посвящен съемкам конкретной серии "Дома Дракона" и показывает самые разные этапы работы — от создания костюмов и строительства декораций до проработки характеров героев.









Маргарита Дорошевич