91-летний режиссер Жан-Люк Годар умер при помощи эвтаназии
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91-летний режиссер Жан-Люк Годар умер при помощи эвтаназии

91-летний режиссер Жан-Люк Годар умер при помощи эвтаназии

Сегодня иностранные СМИ сообщили трагическую новость — не стало великого режиссера Жан-Люка Годара. Легенда мирового кинематографа скончался в возрасте 91 года.


Причину смерти западные СМИ не назвали, однако позже сообщили подробности трагедии. Оказалось, что Жан-Люк Годар ушел из жизни по собственному желанию, прибегнув к эвтаназии.

«Он не был болен, просто был истощен. Поэтому принял решение покончить с этим. Это было его решение, и ему было важно, чтобы об этом стало известно», — говорит родственник режиссера.

Последние годы маэстро проживал в Швейцарии, где запрещена активная эвтаназия, однако пациенту позволяют покинуть мир, если тот этого желает. Еще несколько лет назад Годар признавался, что хотел бы обратиться за помощью к данной процедуре. «Если я сильно заболею, то не хочу, чтобы меня тащили в тачке», — говорил он.

Жан-Люк Годар — один из родоначальников новой волны в киноискусстве. Его работы стали бесконечным источником вдохновения для режиссеров всего мира. Он снимал таких звезд, как Анна Карина, Изабель Юппер, открыл Жан-Поля Бельмондо. В 2011 году легендарный постановщик был удостоен почетной премии «Оскар».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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