Аккаунт недели. Телеграм-канал "Кино_Еж" про инсайды из российской киноиндустрии
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Аккаунт недели. Телеграм-канал "Кино_Еж" про инсайды из российской киноиндустрии

Аккаунт недели. Телеграм-канал "Кино_Еж" про инсайды из российской киноиндустрии

В нашей постоянной рубрике "Аккаунт недели" сегодня знакомим вас с телеграм-каналом "Кино_Еж" (7,2 тысячи подписчиков), подписавшись на который можно начать лучше разбираться в современной киноиндустрии и быть в курсе инсайдов с российских съемочных площадок.

Кто

Телеграм-канал "Кино_Еж" — анонимный. Свою личность автор скрывает. Известно, что ведет канал мужчина, который является помощником одного из известных кинопродюсеров. Кого именно — подписчикам остается только гадать. В канале он фигурирует под кодовым именем Шеф. Гадать, к слову, предлагает и сам автор канала, поддерживая интригу. Примерно раз в год он устраивает голосование для подписчиков: кто же, по их мнению, этот Шеф. В этом году среди кандидатов лидировал Александр Цекало, но это лишь предположения читателей — железобетонных улик нет.


О чем

В канале есть актуальные новости индустрии: от интересных широкой публике, вроде трейлеров и премьер, до более узкопрофильных — о питчингах или запусках новых сценарных агентств. Синефилов увлечет нерегулярная рубрика о киноляпах, "пасхалках" или просто интересных наблюдениях о том, кто, что и как снимал.

Но самая любопытная и, конечно, ценная часть контента — инсайды со съемочных площадок, из продюсерских кабинетов, с красных дорожек отечественных кинофестивалей и просто из профессиональных будней самого автора. Иногда автор канала со своей командой также делает дайджест киноновостей недели, который выходит на YouTube.

Забавная (с примесью грусти, конечно) история о том, как коллекционная машина должна была попасть на съемочную площадку, а попала на штрафстоянку, тут легко соседствует с аналитикой по развитию онлайн-кинотеатров и рассказами о новых съемочных технологиях. В общем, скучно не бывает.


Кроме самого Кино_Ежа и Шефа в телеграме есть еще один постоянный герой — Киноежкин Кот, собирательный образ для всех инсайдеров.

А буквально на днях у канала появился собственный стикерпак, для которого персонажей визуализировала художница Варя Соловьева. Зайти на канал стоит хотя бы ради этих иллюстраций.


Для кого

Для тех, кто несмотря ни на что верит в российский кинематограф и хочет быть в курсе всех основных событий. В "Кино_Еже" есть хороший баланс между профессиональной аналитикой и кулуарными перешептываниями, так что в итоге вид на киноландшафт открывается почти панорамный.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Хроника
По материалам: spletnik.ru

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