Александр Гудков после неудачных шуток сбежал из страны
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Александр Гудков после неудачных шуток сбежал из страны

Александр Гудков после неудачных шуток сбежал из страны
По слухам, артист Александр Гудков покинул Россию. Известная журналистка Алена Жигалова сообщила о том, что юморист Александр Гудков якобы сбежал за границу. По ее словам, артист сейчас находится в Турции.
«Александр Гудков быстренько собрал манатки и улетел в Турцию. По крайней мере, так пишут — мол, видели его в одном из аэропортов, откуда он улетал», — говорит Жигалова в шоу «Алена, блин!». Напомним, недавно Гудков высмеял патриотическую песню Шамана «Я русский». Пародией заинтересовались правоохранительные органы.
# Шоу-бизнес Гудков Александр
По материалам: z-aya

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