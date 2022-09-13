Александр Гудков после неудачных шуток сбежал из страны

По слухам, артист Александр Гудков покинул Россию. Известная журналистка Алена Жигалова сообщила о том, что юморист Александр Гудков якобы сбежал за границу. По ее словам, артист сейчас находится в Турции.«Александр Гудков быстренько собрал манатки и улетел в Турцию. По крайней мере, так пишут — мол, видели его в одном из аэропортов, откуда он улетал», — говорит Жигалова в шоу «Алена, блин!». Напомним, недавно Гудков высмеял патриотическую песню Шамана «Я русский». Пародией заинтересовались правоохранительные органы.