Анастасия Волочкова против закона о запрете чайлдфри

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о новом законопроекте. Пропагандировать идейную бездетность вскоре могут запретить. Депутаты Госдумы внесли проект о запрете распространения постулатов чайлдфри, которые хотят отнести к запрещенной информации. Анастасия Волочкова высказалась против готовящегося законопроекта.«Рождение ребенка — это очень ответственный шаг. Личное дело каждого — иметь детей или не иметь. Многие у нас мечтают о детях и не могут забеременеть, проводят всякие ЭКО и страдают от этого. Но есть те, которые не хотят, и это их право. Я против любых запретов, которые реально вызывают обратную реакцию», — сказала «Собеседнику» балерина. Отметим, что актриса Ольга Будина, напротив, обеими руками за этот проект. Она считает, что демографическую проблему в России иначе не исправить.