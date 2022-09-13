Анастасия Волочкова против закона о запрете чайлдфри
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Анастасия Волочкова против закона о запрете чайлдфри

Анастасия Волочкова против закона о запрете чайлдфри
Балерина Анастасия Волочкова высказалась о новом законопроекте. Пропагандировать идейную бездетность вскоре могут запретить. Депутаты Госдумы внесли проект о запрете распространения постулатов чайлдфри, которые хотят отнести к запрещенной информации. Анастасия Волочкова высказалась против готовящегося законопроекта.
«Рождение ребенка — это очень ответственный шаг. Личное дело каждого — иметь детей или не иметь. Многие у нас мечтают о детях и не могут забеременеть, проводят всякие ЭКО и страдают от этого. Но есть те, которые не хотят, и это их право. Я против любых запретов, которые реально вызывают обратную реакцию», — сказала «Собеседнику» балерина. Отметим, что актриса Ольга Будина, напротив, обеими руками за этот проект. Она считает, что демографическую проблему в России иначе не исправить.  
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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