Анастасия Волочкова заявила, что она любвеобильный человек

Балерина Анастасия Волочкова меняет мужчин как перчатки. Звезда балета заявила, что почти любого человека из ее ближнего окружения записывают в ее стратсные любовники. Как отметила Волочкова, у нее одна романтическая история перетекает в другую. Она не стесняется этого, а только радуется, сообщает МК.ru.«Когда в моей жизни появится мой мужчина — человек, с которым я построю свою жизнь, он будет единственный и неповторимый. Но сейчас у меня так получается: одна история завершилась — другая началась, вторая завершилась — третья началась. Я — любвеобильный человек. В моей жизни есть человек, которого я успела полюбить и с которым у меня есть романтика», — заметила Волочкова. Напомним, что Анастасия Волочкова сейчас встречается с новым мужчиной. Его зовут Александр. Она не раз признавалась, что без ума от нового возлюбленного.