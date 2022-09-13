Анастасия Волочкова заявила, что она любвеобильный человек
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Анастасия Волочкова заявила, что она любвеобильный человек

Анастасия Волочкова заявила, что она любвеобильный человек
Балерина Анастасия Волочкова меняет мужчин как перчатки. Звезда балета заявила, что почти любого человека из ее ближнего окружения записывают в ее стратсные любовники. Как отметила Волочкова, у нее одна романтическая история перетекает в другую. Она не стесняется этого, а только радуется, сообщает МК.ru.
«Когда в моей жизни появится мой мужчина — человек, с которым я построю свою жизнь, он будет единственный и неповторимый. Но сейчас у меня так получается: одна история завершилась — другая началась, вторая завершилась — третья началась. Я — любвеобильный человек. В моей жизни есть человек, которого я успела полюбить и с которым у меня есть романтика», — заметила Волочкова. Напомним, что Анастасия Волочкова сейчас встречается с новым мужчиной. Его зовут Александр. Она не раз признавалась, что без ума от нового возлюбленного.    
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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