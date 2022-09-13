Анна Гейн поддержала Арину Ким — Артёму Гранту очень удобно в образе жертвы
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Анна Гейн поддержала Арину Ким — Артёму Гранту очень удобно в образе жертвы

Анна Гейн поддержала Арину Ким — Артёму Гранту очень удобно в образе жертвы
Как только Артём Грант на неделю улетел в Минск, участники Дом-2 пришли к выводу, что он не самый искренний человек. По мнению Арины Ким и Анны Гейн, ему очень удобно в образе «жертвы». После того, как Артём Грант решил на неделю отправиться в Минск к родителям, чтобы восстановиться, участники телестройки стали анализировать его поведение. Они быстро сделали вывод, что он далеко не самый искренний человек. Алена Опенченко заявила, что он всего лишь обманщик, который нагло использует женщин. Арина Ким уверена, что он не просто обманщик и лицемер, по словам девушки, Грант балуется запрещёнными веществами. Анна Гейн подтвердила, что Артёму очень комфортно жить в образе жертвы, поэтому не стоит связывать жизнь с таким человеком.

Как не странно, но Клавдия Безверхова, которая в одном из эфиров перечисляла всех тех, кого обманул Артём Грант, в итоге поменяла своё мнение и по какой-то непонятной причине решила встать на его сторону. Может она просто решила найти союзника, так как не строит отношения или является хитрой лицемеркой, не хуже самого Гранта? Остальные девушки сошлись на том, что доверять этому парню точно не стоит.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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