Антиквариат в доме: как обезопасить себя от негативной энергетики, если вещь дорога

Вадим Карасев

Любые старые вещи могут негативно влиять на настроение, самочувствие и удачу людей. Если в вашем доме есть антиквариат или просто старые вещи, которые дороги сердцу, то описанные в этой статье советы по их хранению будут крайне полезными.

Многие люди фокусируют свое внимание на уборке в доме. Это правильно, однако, важно помнить о том, что старые вещи с негативной энергетикой способны существенно ухудшить ауру в родных стенах, так что не забывайте о том, как эти антикварные вещи нужно чистить.

Почему старые вещи опасны

Тут ключевое слово «старые». Дело в том, что за долгие годы своей службы людям они могли накопить огромное количество негативной энергии. Эксперты считают, что чем старее вещь, тем большую опасность она может представлять опасность. С особой осторожностью стоит относиться к антиквариату, поскольку в подавляющем большинстве случаев вы попросту не знаете, кому могла принадлежать вещь в прошлом. Это мог быть очень опасный и негативный человек, который энергетически до сих пор связан с этим предметом хоть его может и не быть в живых вовсе.

Старые вещи не обязательно должны обладать «вампиризмом». Из-за того, что они старые, энергия Ци в вашем доме может обходить их стороной. Фактически, такие вещи блокируют путь созидательной энергии, поэтому в тех местах, где эти самые вещи лежат, преобладает темная энергия.

Старые вещи могут быть прокляты. Такое встречается нечасто, но действительно бывает. Например, кто-то проклял украшение, которое было украдено или получено другим нечестным путем. Бывает и так, что причины проклятий абсолютно непонятны и непостижимы для человека. Единственный факт, который нужно уяснить — это большая опасность таких вещей.

Как сделать старую вещь безопасной

Итак, тут важно осознать всю важность данного процесса. Если вы будете жить в доме, где есть старая вещь, но будете хранить ее неправильно, вы можете начать ощущать слабость, тоску, печать, негатив. Вы можете даже начать болеть. Также часто бывает так, что в доме начинаются постоянные ссоры, ведь в атмосфере с преобладающим негативом обратное слишком маловероятно.

Для очищения вещи лучше пользоваться совокупностью методов. Вот самые лучшие из них:

чистка водой. Просто помойте эту вещь. Уберите с нее всю грязь, тем самым придав максимально новый вид, насколько это возможно. Как только вы смоете с нее всю грязь, ее негативная энергетика тут же пойдет на спад;

чистка солью. Помните о том, что как и вода, соль может быть опасной для множества поверхностей и материалов. Если вещь очень большая, то ее можно помыть с солью. Если она маленькая. То можно положить ее в мешок с солью и продержать там три дня. Согласно мнению множества экспертов, так негативная энергия впитается в соль и останется там. После такого обряда использованную соль необходимо закопать в землю подальше от дома. Если вещь слишком большая и мыть с солью ее нельзя. То можно насыпать соли вокруг этой вещи, чтобы она не излучала столько негатива;

чистка стихией Огня. Если есть такая возможность, обязательно зажгите свечу и коснитесь пламенем старого антикварного предмета, либо поводите по нему, если он достаточно большой. Если подобный способ вас не устраивает, то можно сделать все по-другому. Тут на помощь придет сила трав. Сорвите полынь, зверобой и крапиву. Высушите травы, а затем смешайте и проведите обряд окуривания — так чтобы как следует напитать дымом старую вещь;

чистка звуком. Если у вас есть металлический колокольчик, обязательно как следует пошумите им рядом со старой вещью одного раза будет мало — повторяйте эту процедуру несколько раз в день на протяжении недели. Чем старее вещь и чем более неизвестной является ее история, тем дольше вам нужно будет звенеть в колокольчик.

Полезный совет: даже после чистки одним из описанных выше методов эксперты рекомендуют не держать очень старые вещи в местах, которые скрыты от постоянного взора. Это может быть подвал, чулан или другое темное место, в которое вы не заглядываете. Так вероятность того, что негативная энергетика будет мешать вам жить, окажется близкой к нулю.