Армения попросила Россию о помощи в конфликте с Азербайджаном

Вадим Карасев

Армения обратилась к России за помощью в связи с эскалацией конфликта на границе с Азербайджаном - такое решение было принято в ходе заседания Совета безопасности страны, проведенного внепланово в ночь на 13 сентября. Совет был собран из-за обстрелов армянских позиций азербайджанскими военными.

На заседании присутствовали армянский премьер Никол Пашинян, президент Ваагн Хачатрян и глава Национального собрания Ален Симонян. Они подняли вопрос о противодействии "начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении". Власти Армении хотели, чтобы Москва задействовала положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Ереван также решил обратиться за помощью в Организацию Договора коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН.

В минобороны Армении объяснили, что азербайджанские войска в полночь совершили обстрелы армянских позиций в направлении городов Горис, Джермук и села Сотк. Азербайджан ответил, что огонь велся исключительно по диверсионным армянским группировкам, которые пытались минировать позиции ВС Армении.

Позже сегодня азербайджанское агентство Trend сообщило о том, что стороны договорились о прекращении огня. При этом, говорится в публикации, Армения уже успела нарушить объявленный режим, но затем он вновь был восстановлен. Ереван не комментировал эти заявления. Министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор с главой минобороны России Сергеем Шойгу, они "достигли договоренности предпринять необходимые шаги в направлении стабилизации ситуации", передали в армянском ведомстве.