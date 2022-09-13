Бари Алибасов из-за своих выкрутасов снова будет прооперирован
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Бари Алибасов из-за своих выкрутасов снова будет прооперирован

Бари Алибасов из-за своих выкрутасов снова будет прооперирован
Продюсер Бари Алибасов снова готовится лечь на операционный стол. Музыкант Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, которому 75 лет, угодил в больницу. «Операция на позвоночник, это связано и с недавним неудачным падением, и с более ранними выкрутасами, когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны... Не переживайте, операция быстрая, и потом его сразу отпустят домой буквально с операционного стола», рассказал Владимир Политов.
Как отметил Политов, об Алибасове есть кому позаботиться. Рядом с ним его верная помощница. Она и медик, и сиделка, и помощница по хозяйству для продюсера, сообщает kp.ru. Напомним, что Бари Алибасов не раз за последние годы попадал в различные неприятные истории. Чего стоит только отравление ядовитой жидкостью «Крот».
# Шоу-бизнес Алибасов Бари
По материалам: z-aya

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