Бари Алибасов из-за своих выкрутасов снова будет прооперирован

Продюсер Бари Алибасов снова готовится лечь на операционный стол. Музыкант Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, которому 75 лет, угодил в больницу. «Операция на позвоночник, это связано и с недавним неудачным падением, и с более ранними выкрутасами, когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны... Не переживайте, операция быстрая, и потом его сразу отпустят домой буквально с операционного стола», рассказал Владимир Политов.Как отметил Политов, об Алибасове есть кому позаботиться. Рядом с ним его верная помощница. Она и медик, и сиделка, и помощница по хозяйству для продюсера, сообщает kp.ru. Напомним, что Бари Алибасов не раз за последние годы попадал в различные неприятные истории. Чего стоит только отравление ядовитой жидкостью «Крот».