Белгородская область встретила эвакуированных жителей Украины

Вадим Карасев

После обострения боевых действий в Харьковской области тысячи жителей Украины спешно переехали в Белгородскую область, сообщает портал "БелПресса".

Журналисты издания побывали на одном из пунктов временного размещения и поговорили с беженцами.

В пунктах пропуска через границу, где поначалу скопилось много людей, ускорили время перехода. Здесь же оказывали первую помощь, помогали с едой, водой и одеждой. Работали волонтеры. От границы людей сразу отправляли в пункты временного размещения, пишет издание: "Мы приехали в пункт временного размещения, который находится под Белгородом. Сейчас здесь полтысячи беженцев из разных мест Харьковской области — из Уд, Казачьей Лопани, Купянска. Десятки больших, вместительных палаток. Столовые — каждая на 150 человек. Медпункт. Рукомойники. В пункте работают волонтеры: раздают людям одежду, обувь, необходимые предметы обихода. Здесь вынужденные переселенцы могут перевести дух, отоспаться и спокойно подумать о будущем. Для многих прибывших это сейчас самое главное".

Евгений из Купянска со своими тремя детьми 50 километров пешком шел до границы. И только попав на территорию Белгородской области, все смогли спокойно выдохнуть.

"Вышли мы из города в 5 часов утра, под обстрелы. И на пункте пропуска "Логачевка" были уже, сами понимаете, в каком состоянии. Детям 10, 12 и 13 лет. Но, слава Богу, встретили нас отлично. Через границу прошли очень быстро. Спасибо и администрации, и волонтерам. Сразу же помогли всем необходимым. Дали еду, воду. Транспорт организовали. Уже здесь детям дали одежду, потому как из дома мы выскочили в чем были. И тут отношение, вы не представляете, какое к нам. Все вежливые, обходительные. Здесь даже игровая комната есть, сын там сейчас", — говорит мужчина.

Когда разговор заходит о дальнейших планах, Евгений решительно сообщает: "Туда нам возврата нет! Здесь мне сказали, что нужны люди в Краснодарский край. А я там работал, когда‑то и жил. Вот записался в эту партию, ждем отправки".

Заместитель мэра Белгорода по безопасности Геннадий Цонев рассказал о работе пункта временного размещения.

"Здесь главное слово — временный. То есть транзитный. И отсюда люди отправляются по другим регионам России либо остаются у нас в области. Но, даже несмотря на это, мы стараемся сделать пребывание людей здесь максимально комфортным. Все прибывшие регистрируются, и им тут же предоставляется жилье в палатках. Люди обеспечены отличным трехразовым питанием. Рацион полноценный. Кроме того, люди получают еще и фрукты ежедневно", - сообщил Цонев.

По его словам, всем нуждающимся, помогают с телефонной связью. Здесь же помогают также оформить при необходимости банковские карты. Даже обмен валюты здесь есть. Сотрудники мэрии работают тут круглосуточно по сменному графику. Все понимают, насколько тяжело людям, потому делают все, что могут, стараются по максимуму согреть теплотой. И приятно осознавать, что это не остается незамеченным. Прибывшие очень часто благодарят. Даже пишут письма со словами благодарности губернатору и мэру.

Прибывшие люди отправляются в другие регионы либо на поездах, либо на автобусах. Но есть граждане, кто приехал на своих машинах. В этих случаях в Белгороде формируют автомобильную колонну и отправляют в нужный регион.

"Думаем, что делать, но далеко уезжать не хотим. Мы, как Россия пришла, будто на свет народились заново! Работа в городе появилась. Зарплаты стали платить. Администрация работала. И в один момент все поменялось. Но мы верим, что Россия вернется, и мы вернёмся в родной город", — говорит жительница Харьковской области Марина.

Беженцы долго рассказывают, как пробирались из Купянска к границе, каких страхов пришлось натерпеться.

"Мы столько всего насмотрелись там, а когда приехали к границе, — Марина вдруг начинает плакать. — Нас так хорошо приняли! Покормили. Напоили. И такое отношение человеческое, доброе. Передайте, пожалуйста, наше огромное спасибо белгородцам за такой теплый прием".