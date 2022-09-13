Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Шелаево
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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Шелаево

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Шелаево

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле села Шелаево со стороны Украины.

По его словам, пострадали двое мирных жителей. «Ранения легкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они отправлены на амбулаторное лечение домой», — говорится в сообщении.

Ранее, во вторник, Гладков сообщал о новом обстреле села Журавлевка. В результате обстрелов повреждены школа, Дом культуры и здание администрации. Губернатор считает, что украинские военные обстреливают Журавлевку ради запугивания, поскольку село в основном эвакуировано, внутри зданий никого нет. 

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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