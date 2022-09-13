"Беспредел как он есть!: Мистер Кредо подал в суд на Галустяна, потребовав полмиллиона евро

Вадим Карасев

42-летний Михаил Галустян может попасть в скором времени в крупный скандал. Исполнитель хита "Чудная долина" Mr. Credo заявил, что подает в суд на знаменитого комика и ТНТ из-за авторских прав.

О своем решении Мистер Кредо сообщил на своей странице "Вконтакте". Причиной судебного иска является неправемерное, по мнению исполнителя, использование его песни "Медляк" в телесериале "Бородач".



"Сумма претензий в объёме нарушенных прав (исключительные авторские права, реклама, ТВ, интернет, моральный ущерб, ущерб деловой репутации), с учётом публичного охвата аудитории - 500.000 евро", - отмечается в посте певца.

По словам Мистера Креда, ответчики отказались отвечать на официальные претензии. Певец выразил свое возмущение происходящим.



"Московский беспредел - как он есть! Чужого нам не надо, а своё мы возьмём по-любому", - отметил артист.

Сам Михаил Галустян пока никак не отреагировал на судебный иск, как и представители ТНТ.

Боярский заявил, что Галустяну не следует сниматься в кино

По словам Михаила Боярского, он симпатизирует артистам из Comedy Club, однако Харламову, Светлакову и Галустяну не место в серьезном кинематографе.

Там есть актеры, которые делают это здорово. Допустим, Гарик Харламов и его персонаж Эдуард Суровый. Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани порой, но это смешно. Этим владеет Галустян, этим владеет Светлаков. Есть такие орлы. В этом смысле замечательные и "Уральские пельмени". Но стоит им добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают. Значит, их не имели права использовать в таком амплуа. Это не их работа