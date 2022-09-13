Бухынбалтэ «сдала» Черно и «трезвенника» Ивана Барзикова

Вадим Карасев

Зря Ваня Барзиков пытался приучить Кристину Бухынбалтэ к здоровому образу жизни. Кроме того, он также смог раскрыть её попытку не ходить на тренировки из-за ложной беременности.Естественно, Кристина не могла оставить всё так, как есть, поэтому она решила раскрыть фанатам истинную сущность Ивана Барзикова. Она решила показать настоящего «борца за правильное питание», а также «трезвенника» с бутылкой чего-то явно алкогольного в руке, веселящегося от души.Помимо этого, на свадьбе одной из сотрудниц телестройке Кристине дополнительно удалось продемонстрировать плешь на голове Саши Черно. Вот и получается, что она раскрыла не в лучшем свете не только своего избранника, но и супругу Иосифа Оганесяна, которая считает, что она красотка.Видимо, не просто так именно Крис на Дом-2 доверяют вести тет-а-тет. Она с лёгкостью может сдать любого, даже если это её собственный парень. Примерно также было и с её подругой Анной Мадан. Как вы думаете, это нормально?