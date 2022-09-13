Бухынбалтэ «сдала» Черно и «трезвенника» Ивана Барзикова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бухынбалтэ «сдала» Черно и «трезвенника» Ивана Барзикова

Бухынбалтэ «сдала» Черно и «трезвенника» Ивана Барзикова
Иван Барзиков пытался заставить свою возлюбленную вести здоровый образ жизни и в итоге раскрыл все ее уловки чтобы этого не делать. В итоге он сильно об этом пожалел... Зря Ваня Барзиков пытался приучить Кристину Бухынбалтэ к здоровому образу жизни. Кроме того, он также смог раскрыть её попытку не ходить на тренировки из-за ложной беременности.

Естественно, Кристина не могла оставить всё так, как есть, поэтому она решила раскрыть фанатам истинную сущность Ивана Барзикова. Она решила показать настоящего «борца за правильное питание», а также «трезвенника» с бутылкой чего-то явно алкогольного в руке, веселящегося от души.

Помимо этого, на свадьбе одной из сотрудниц телестройке Кристине дополнительно удалось продемонстрировать плешь на голове Саши Черно. Вот и получается, что она раскрыла не в лучшем свете не только своего избранника, но и супругу Иосифа Оганесяна, которая считает, что она красотка.

Видимо, не просто так именно Крис на Дом-2 доверяют вести тет-а-тет. Она с лёгкостью может сдать любого, даже если это её собственный парень. Примерно также было и с её подругой Анной Мадан. Как вы думаете, это нормально?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Председатель ГА ООН заявил о необходимости трансформирования организации
Председатель ГА ООН заявил о необходимости трансформирования
Как сделать вкусные оладьи из кабачков по-новому: секреты приготовления
Как сделать вкусные оладьи из кабачков по-новому: секреты
Бухынбалтэ «сдала» Черно и «трезвенника» Ивана Барзикова
Бухынбалтэ «сдала» Черно и «трезвенника» Ивана Барзикова
Лучшие шутки и мемы из Сети - 12.09.2022 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 12.09.2022 (16 фото)
Эксперты рассказали о факторах успеха ЕР и причинах неудач оппозиции на минувших выборах
Эксперты рассказали о факторах успеха ЕР и причинах неудач оппозиции
Заработала переадресация с главной страницы «Яндекса» на портал «Дзен»
Заработала переадресация с главной страницы «Яндекса» на портал «Дзен»
Правозащитники призвали заблокировать сделку между Amazon и iRobot
Правозащитники призвали заблокировать сделку между Amazon и iRobot
Что показывает рейтинг лучших мужей по знаку зодиака
Что показывает рейтинг лучших мужей по знаку зодиака
В Китае сочли важным заявление Путина о США
В Китае сочли важным заявление Путина о США
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в годовщину торжества
Яна Рудковская поделилась редкими свадебными кадрами с Плющенко в
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Ольга Будина с радостью ждет закон, который запретит чайлдфри
Анита Цой заговорила о возвращении на сцену Аллы Пугачевой
Анита Цой заговорила о возвращении на сцену Аллы Пугачевой

Топ на сегодня

В России решили создать собственные банкоматы
В России решили создать собственные банкоматы
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских войск
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских
Покажи своей девушке челлендж с бутылкой
Покажи своей девушке челлендж с бутылкой
В России завершили исследования вакцины «Ковивак» для лиц старше 60 лет
В России завершили исследования вакцины «Ковивак» для лиц старше 60

Еще по теме

Фанаты Дом-2 рассчитывают на свадьбу Бухынбалтэ и Барзикова
Барзиков встал на защиту Алины Иордан от Бухынбалтэ
По мнению Барзикова, Бухынбалтэ нужен другой мужчина
Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева