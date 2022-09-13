CD Projekt RED подтверждает, что Cyberpunk 2077 станет крупной франшизой

Вадим Карасев





Проблемный старт Cyberpunk 2077 привел к разговорам, что студия CD Projekt RED может забросить франшизу после выхода первого и единственного DLC для игры. Его релиз запланирован на 2023 год, выпущено сюжетное дополнение будет только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

Однако, руководители CD Projekt RED отрицают, что франшиза Cyberpunk 2077 не будет развиваться. Во время объявления о доходах CD Projekt Group за первое полугодие 2022 года Михал Новаковски, вице-президент CD Projekt по развитию бизнеса, подтвердил, что DLC будет выпущено всего одно, но сама франшиза будет развиваться:

Мы решили разработать одно крупное расширение для Cyberpunk, которое позволит использовать все возможности консолей нового поколения. При этом, мы полностью привержены дальнейшему развитию Cyberpunk IP, помимо этого конкретного расширения Cyberpunk. […] Мы вложили много сил и времени в создание этой франшизы, и мы определенно хотим продолжать развивать то, что было создано — с новыми историями, новыми впечатлениями, новым контентом. Не только в формате видеоигр. Что касается дополнений, да, будет только одно крупное расширение. Но в будущем будут новые вещи.

Напомним, недавно игра Cyberpunk 2077 получила крупное обновление под номером 1.6 с массой изменений.