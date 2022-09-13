ЧП: Мужчина из-за ревности едва не выбросил из окна годовалую дочку

Мужчина в алкогольном опьянении приревновал жену. Вчера 27-летний житель восточного района столицы Павел Котелевский буквально сошел с ума: в состоянии алкогольного опьянения мужчина угрожал скинуть годовалую дочь с балкона 13-го этажа. К счастью, трагедии удалось избежать. Один из сотрудников полиции проник в квартиру дебошира и смог усмирить его. Малышке, которая оказалась в заложниках у родного отца, сейчас ничего не угрожает. Врачи не нашли у нее травм и повреждений. Следователи уже допросили мать ребенка. Женщина рассказала, что супруг часто выпивал, а инцидент произошел на почве ревности с его стороны. «Я пошла в молочную кухню. Оттуда позвонила ему, говорю: «Тут закрыто, пойду в другую». Он мне не поверил, придумал что-то. Начал спрашивать, с кем я. Орал страшно. Белая горячка у него началась. Потом сказал, что сейчас сбросится вместе с дочкой с балкона. Спасибо большое сотрудникам полиции! Очень благодарна!» — призналась мать на допросе. «Сегодня днем наряд полиции прибыл к дому на Городецкой улице Москвы, где вооруженный ножом и молотком мужчина угрожал выбросить ребенка с балкона 13 этажа. Рискуя жизнью, Николай Коновалов перелез на балкон, проник в квартиру и обезвредил злоумышленника. В это же время Юрий Ходацкий вместе с сотрудниками МЧС России по г. Москве взломал входную дверь квартиры, вошел внутрь и принял на руки девочку в возрасте одного года и четырех месяцев. В ходе происшествия она не пострадала. Задержанный доставлен в отделение полиции. Ребенок передан матери», — сообщила вчера представитель МВД России Ирина Волк.