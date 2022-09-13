Даня Милохин, Юлия Пересильд, Ксения Соловьева, Леонид Агутин сыграли в теннис на благотворительном турнире

Вадим Карасев

На выходных в Москве состоялся традиционный благотворительный теннисный турнир Bosco Friends Open в поддержку фонда "Наука — детям" при больнице имени Дмитрия Рогачева.

Участниками в этот раз стали Юлия Пересильд, Даня Милохин, Елизавета Арзамасова и Илья Авербух, Юлия Бордовских, Светлана Хоркина, Алла Михеева, Евгения Медведева, Игорь Николаев, Константин Богомолов, Леонид Агутин, Ксения Соловьева и другие. Их партнерами на корте стали прославленные и опытные теннисисты, в том числе Елена Веснина, Анастасия Мыскина, Игорь Куницын.

Некоторые успели попробовать себя еще и в стрельбе из лука. Например, этот вид спорта увлек Даню Милохина и Евгению Медведеву. Как недавно объяснил тиктокер, роман который им приписывали, был выдумкой, но по-дружески Даня и Евгения снова позировали фотографам вместе.





Евгения Медведева, Даня Милохин и Елизавета Арзамасова





Юлия ПересильдЮлия БордовскихСветлана ХоркинаДаня МилохинКонстантин Богомолов









Елизавета Арзамасова и Илья АвербухМитя Хрусталев, Юлия Пересильд и Андрей БурковскийВиола Сюткина

Ксения Соловьева, которая является большой поклонницей тенниса, поделилась своими впечатлениями в телеграм-канале. В паре с теннисистом Алексеем Захаровым экс-главред Vogue завоевала кубок турнира.





Алексей Захаров и Ксения Соловьева

В 9.30 вышла разминаться, дома была в 22.00. По дороге назад думала: а что если меня остановят? Странная картина: на пассажирском сидении едет пристегнутый гигантский кубок. Одежда водительницы пахнет шампанским — Михаил Эрнестович Куснирович имеет неискоренимую привычку поливать пьедестал почета из игристого брандспойта. Спасибо моему партнеру (собственно, с него надо было начинать) Алексею Захарову, 22-летнему теннисисту, некогда 397-й ракетке мира — за то, что все удары соперников разбивались об него, как о Великую китайскую стену, мне оставалось лишь ничего не испортить. За победу нам в числе прочего вручили сертификат на пребывание в одном очень известном дубайском отеле. Я вот только не поняла: вдвоем или по отдельности?

— написала Ксения.





Ксения Соловьева





Леонид Агутин и Игорь НиколаевЕлена Веснина, Михаил Куснирович и Илья АвербухЕвгения МедведеваАлла Михеева





Елена Веснина и Леонид АгутинМихаил Куснирович и Игорь Николаев





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