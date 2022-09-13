Дочь Татьяны Лазаревой была в шоке от развода родителей
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Дочь Татьяны Лазаревой была в шоке от развода родителей

Дочь Татьяны Лазаревой была в шоке от развода родителей
Дочка артистки Татьяны Лазаревой совсем недавно узнала, что ее родители расстались. Юмористы долго не признавались детям, что решили разойтись. Сейчас супруги живут в разных странах и не ведут совместную профессиональную деятельность, как это было ранее. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу Михаил & Соня Шац: «ПАПА, ЗАКРОЙ ДВЕРЬ», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Лазарева в прошлом году заявила, что рассталась с супругом Михаилом Шацем. Она сообщила, причиной разрыва стало ее эмоциональное состояние. При этом слухи о размолвке ходили давно. Юмористка не скрывала, что не живет с мужем. Сейчас Татьяна проживает на вилле в Испании, а Шац пытается построить карьеру в Израиле. Он активно развивает подкаст о взаимоотношениях отцов и детей вместе с дочерью Соней.
Пара долго не решалась сказать о кризисе в отношениях общим детям. Сегодня старшая Соня впервые прокомментировала развод родителей. «Мне, например, никто ничего не сказал. Сказали спустя очень большое время. Младше сестре мама уже все сказала, и поэтому я прифигела в какой-то момент», — поделилась 23-летняя блогерша в эфире подкаста Михаил & Соня Шац: «Папа, закрой дверь». Шоумен в свою очередь обеспокоен эмоциональным состоянием наследницы. Он пытается помочь дочери пережить трудности в жизни с помощью разговоров по душам. «Страшно представить себе переживания детей, те эмоции, которые они сейчас проживают, видя, как рушится на глазах жизнь семьи. Нельзя оставлять их с этим один на один. Я уже рассказывал много раз. «Пап, закрой дверь» — это фраза Сони, которую она мне все время говорила практически на второй минуте нашего разговора», — говорит 57-летний ведущий.
# Шоу-бизнес Лазарева Татьяна
По материалам: z-aya

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