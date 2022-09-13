Доктор Мясников назвал неочевидный признак смертельного заболевания
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Доктор Мясников назвал неочевидный признак смертельного заболевания

Доктор Мясников назвал неочевидный признак смертельного заболеванияВрач Александр Мясников назвал слабость в ногах признаком синдрома Гийена-Барре

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидный признак смертельного заболевания — синдрома Гийена-Барре. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что сильная слабость в ногах после перенесенной инфекции может свидетельствовать о развитии заболевания. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Если вдруг после пищевой токсикоинфекции или достаточно заметного ОРЗ у вас или у ребенка развивается слабость в ногах, ребенок перестал стоять, ходить, вам трудно встать с кресла, и все это прогрессирует, пусть у вас или у вашего врача возникнет мысль: а нет ли здесь Гийена-Барре?» — предупредил доктор.

По словам специалиста, с годами синдром Гийена-Барре становится все менее редким заболеванием. «По статистике — один случай на 100 тысяч населения», — пояснил он.

Ранее Мясников назвал паралич дыхания главной опасностью синдрома Гийена-Барре. Доктор объяснил, что синдром характеризуется поражением нескольких периферических нервов, как правило, от ног до рук и головы. По его словам, это ведет от первоначальной слабости в ногах к параличу: человек не может ходить, двигать руками, управлять глазными и прочими мышцами.

Синдром Гийена-Барре недавно перенес бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он попал в реанимацию во время отдыха на острове Сардиния в Италии. В начале августа сообщалось, что его реабилитация может занять четыре недели.

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По материалам: lenta.ru

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