Electronic Arts издаст новую игру Koei Tecmo — конкурента для Monster Hunter

Вадим Карасев





Издательства Electronic Arts объявило о партнерстве с командой Koei Tecmo. Планируется, что EA станет издателем, в рамках программы EA Originals, нового проекта, которым занимается студия Omega Force (известна по сериям Toukiden, Dynasty Warriors и Samurai Warriors). На данный момент у новой игры Omega Force нет названия — ее еще не представили, но ниже можно видеть первый арт из пресс-релиза объявленного сотрудничества. Полноценный анонс новой игры Omega Force обещают «позже» в этом месяце, вероятно, в рамках Tokyo Game Show.





Согласно сообщению с анонсом партнерства, новая игра Omega Force станет «прорывным приключением» и «следующим большим хантинг-хитом». Из текста сообщения можно понять, что разработчики намерены конкурировать с Monster Hunter, а именно — с Monster Hunter World. События в неназванной игре от Omega Force развернутся на территории феодальной Японии.

Отметим, что издательство Koei Tecmo обычно самостоятельно издает игры, в том числе выпуская проекты не только в Японии, но и глобально во всем мире. Но, похоже, в случае с этой игрой у них большие надежды, и они хотят расширить рекламную кампанию и увеличить маркетинговые усилия, для чего и привлекли EA.