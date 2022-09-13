Где черпать силы Знакам Зодиака

Вадим Карасев

У каждого из нас рано или поздно может становиться пустым «бензобак». Если слишком много работать или подвергать себя лишним нагрузкам в целом, можно сильно устать. В таких ситуациях астрологи советуют помнить о специальных советах для вашего Знака Зодиака.

Порой сказать себе «стоп» и отдохнуть очень важно для здоровья и энергетики. Астрологи советуют каждому из Знаков пристально следить за своим состоянием и отдыхать только самым эффективным для себя образом, чтобы как можно скорее возвращаться в строй после трудного дня или рабочей недели.

Овен

Овны черпают силы в активном отдыхе. Если они устали, им нужно менять обстановку. Например, можно отправиться в поход, либо прокатиться на велосипеде. Это очень благотворно скажется на их энергетике и откроет заблокированные чакры. Безделье и социальные сети Овнам не вернут утраченную энергию, а лишь усугубят положение.

Телец

Тельцам восстанавливать утраченную энергию стоит дома. Для этого нужно создавать правильную атмосферу уюта и позитива. Очень плохо отдыхается тем, у кого дома не убрано, царит хаос и беспорядок. Астрологи считают, что Тельцы хорошо восстанавливают энергию даже непосредственно в процессе уборки.

Близнецы

Близнецы замечательно восстанавливаются в периоды общения с людьми. Им стоит как можно чаще вести диалог с приятными людьми, знакомиться. В периоды очень сильной усталости нельзя надолго оставаться в уединении. Также неплохо на этих людей действует свежий воздух.

Рак

Ракам стоит просто браться за какие-то новые дела. Новизна их провоцирует на новые свершения, повышает настроение. Это может быть новое хобби, увлечение. Важно пробовать то, что вдохновляет. Также астрологи советуют Ракам смотреть интересные и мотивирующие фильмы, смотреть видео про богатых и знаменитых людей.

Лев

Для Львов лучший отдых — это новые места и новые эмоции. Львы любят маленькие праздники, поэтому в качестве отдыха можно попробовать заказать вкусную еду, либо отправиться в поездку по интересным местам. Львы наполняются силами, когда переживают яркие эмоции и бывают там, где раньше не были.

Дева

Девы отлично отдыхают, когда получают новые знания и опыт. В свободное от работы время астрологи советуют им заниматься обучением, поисками нового хобби, изучением полезных материалов, обретением новых знаний про окружающий мир. Словом, нужно духовно расти. Это дает Девам особую мотивацию.

Весы

Весы больше всего удовольствия получают от новых покупок. А также от комплиментов. Именно поэтому астрологи советуют им во время отдыха почаще общаться с добрыми и искренними людьми, которые их любят. Теплые приятные слова помогут забыть про невзгоды на работе и обрести новые силы.

Скорпион

Скорпионы обретают успех только в том случае, если не переутомляются. Самый лучший отдых для них — в родных стенах, на даче, рядом с детьми, родителями, второй половинкой. В данном случае важен именно момент духовного слияния с людьми, которые окружают. Также Скорпионам можно отдохнуть зачтением книги.

Стрелец

Для Стрельцов лучшим отдыхом являются путешествия. Новые места, новые люди, новые эмоции — всё это очень вдохновляет и заставляет Стрельцов наполняться энергией для работы и выполнения задач. Еще Стрельцам можно попробовать какие-то новые блюда, либо попробовать приготовить что-то вкусное.

Козерог

Козероги — это люди, которым на выходных и по вечерам категорически нельзя думать о работе. Чем именно они займутся — не важно. Важно лишь чтобы они максимально отстранялись от мыслей про невыполненные задачи, споры с начальством, неполадки с клиентами и так далее.

Водолей

Максимально эффективное восстановление энергии происходит со смехом в компании друзей. Не важно, где именно находятся Водолеи в свой выходной. Важно лишь, с кем. Также Водолеи любят адреналин. Активный и экстремальный отдых дарит им невероятный заряд бодрости и ощущение того, что они живут.

Рыбы

Рыбам расслабиться и получить удовольствие от жизни помогает легкий шопинг, романтика, видеоигры, настольные игры. Это разносторонне развитые люди, для которых отдых является самой важной частью жизни. Астрологи рекомендуют всем Рыбам сторониться опасных и неприятных людей в период релаксации, а также стараться не рисковать здоровьем.