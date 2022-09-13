Главный советник Госдепа США по Кавказу решил приехать в Азербайджан
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Главный советник Госдепа США по Кавказу решил приехать в Азербайджан

Главный советник Госдепа США по Кавказу решил приехать в АзербайджанГлавный советник Госдепа США по Кавказу Филип Рикер решил приехать в Азербайджан

Главный советник госдепартамента США по Кавказу Филип Рикер решил в ближайшее время приехать в Азербайджан, чтобы обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится на сайте американского посольства в Баку.

Даты запланированного визита — 13-14 сентября. Пока неизвестно, с кем будет встречаться Рикер, однако его задачи будут сводиться к попытке обеспечить мирные переговоры между Ереваном и Баку.

Очередное обострение началось вечером 12 сентября. Армения обратилась за помощью к России, ООН и ОДКБ.

Хотя с 8:00 по московскому времени 13 сентября стороны договорились установить режим прекращения огня, договоренность была нарушена практически сразу же. Пресс-секретарь министра обороны Армении Арам Торосян сообщил, что обстановка на некоторых участках границы с Азербайджаном остается крайне напряженной.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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