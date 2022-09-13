Госдума досрочно прекратила полномочия одного из депутатов
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Госдума досрочно прекратила полномочия одного из депутатов

Госдума досрочно прекратила полномочия одного из депутатовГосдума досрочно прекратила полномочия депутата Черняка на основе его заявления

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Черняка на основе его письменного заявления. Об этом сообщает ТАСС. Накануне документ был внесен на рассмотрение палаты комиссией Госдумы по мандатным вопросам.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Черняка Алексея Юрьевича, избранного по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19 (Республика Крым), 3 сентября 2022 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — говорится в документе.

В августе политик заявил, что посягательства президента Украины Владимира Зеленского на Крым будут иметь фатальные последствия для киевского режима. По мнению Черняка, у Зеленского «агония», из-за которой он хватается за любой медийный повод, не имеющий к главе Украины отношения.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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