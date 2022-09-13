Границы территории опережающего развития «Михайловский» в Приморье расширят
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Границы территории опережающего развития «Михайловский» в Приморье расширят

Границы территории опережающего развития «Михайловский» в Приморье расширят

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Уссурийске будут расширены за счет включения дополнительного земельного участка. Это позволит запустить там новый инвестиционный проект. Такое постановление кабмина от 2 сентября 2022 года №1544 вступает в силу 13 сентября.

На присоединенном участке ТОР планируют построить терминально-логистический центр «Приморский». Предприятие будет специализироваться на перевалке и хранении контейнерных грузов.

Работы по строительству предполагают закончить в 2025 году. Общий объем частных инвестиций оценивается в 6,3 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать не менее 430 рабочих мест, сообщается на сайте кабмина.

Всего в Дальневосточном федеральном округе сейчас создано 22 территории опережающего развития.


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По материалам: pnp.ru

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