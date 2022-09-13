Гутенев рассказал, зачем нужна промышленная ипотека
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Гутенев рассказал, зачем нужна промышленная ипотека

Гутенев рассказал, зачем нужна промышленная ипотека

В России разработан новый механизм поддержки федерального уровня, разработанный Минпромторгом с Минфином по поручению Михаила Мишустина. Промышленная ипотека — это инструмент ускоренного экономического развития, который позволит бизнесу привлекать финансирование по льготной процентной ставке на приобретение готовых производственных площадок. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» рассказал председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Депутат отметил, что ранее в ряде регионов действовали собственные программы льготного кредитования предприятий для приобретения готовых или возведения новых производственных и складских площадей, но условия были менее привлекательными.

«По планам Правительства, программа промышленной ипотеки позволит ускорить запуск производства порядка двух тысяч видов сырья, материалов и комплектующих, — сказал Владимир Гутенев. — Кредиты в размере до 500 миллионов рублей будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке до пяти процентов годовых и под три процента для технологических компаний».

Парламентарий подчеркнул, что после ухода части зарубежных фирм, программа позволит не только занять освободившиеся ниши, но и сохранить как рабочие места, так и товарный ассортимент, представленный на российском рынке.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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По материалам: pnp.ru

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