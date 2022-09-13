Хубезов назвал заболевания, чаще остальных приводящие к смерти в России

Сейчас рассматривается вопрос допфинансирования бесплатного обеспечения лекарствами пациентов, страдающих, помимо прочего, сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку это самая частая причина смерти в России. Об этом заявил перед первым пленарным заседанием осенней сессии Госдумы председатель думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

По словам депутата, дополнительно рассматривается вопрос профилактики рака толстой кишки, поскольку эта локализация чаще других приводит к летальному исходу из-за онкологии. Кроме того, он отметил, что самой масштабной за последние несколько десятилетий реформой в сфере охраны здоровья стала реформа первичного звена.

«На этот год реализация достаточно высокая — от 80 до 100 процентов, если мы говорим о капитальном строительстве и быстровозводимых конструкциях. Активно обновляется автопарк скорой помощи, санитарного автотранспорта», — подчеркнул парламентарий.