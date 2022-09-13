Художница из России представила, как выглядели бы персонажи мультсериала «Смешарики» в человеческом облике
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Художница из России представила, как выглядели бы персонажи мультсериала «Смешарики» в человеческом облике

Художница из России представила, как выглядели бы персонажи мультсериала «Смешарики» в человеческом облике

Сложно найти человека, который не слышал бы о мультфильме «Смешарики». По сюжету этого мультсериала у его кругленьких и забавных героев что ни день, то новое приключение. И здесь они чем-то похожи на нас. Но что произойдёт, если они будут и выглядеть почти как мы с вами? Художница из Череповца под ником ogustkont решила проверить эту теорию на практике и включила всю свою фантазию, чтобы изобразить известных персонажей мультика в человеческом облике. Результат такой хуманизации вышел необычный, но однозначно впечатляющий.

Лосяш

Художница решила немного рассеянному, но умному лосю-учёному добавить щепотку солидности. Стоит сказать, ей удалось это сделать. А вы как считаете?

Крош

Непоседа-кролик стал настоящим модником.

Пин

Пингвин-изобретатель так и остался трудягой, чья голова переполнена гениальными идеями.

Ёжик

Из застенчивого и рассудительного ёжика получился модный и уверенный в себе молодой парень.

Совунья

Перевоплощение из милой и мудрой совуньи в настоящую сову-пацанку.

Копатыч

Хозяйственный простяк медведь-огородник остался в прошлом, теперь перед вами брутальный Копатыч, ярко демонстрирующий свою физическую силу.

Нюша

Свинка-модница не изменяет своему образу, поэтому даже в человеческом облике она остаётся той самой кокеткой.

Бараш

Несчастный бараш-поэт сохранил в себе капельку грустинки и загадочности.

Кар-Карыч

Многоуважаемый ворон-артист Кар-Карыч нарисован настоящим аристократом, которому наверняка есть чем поделиться со своими товарищами Смешариками.

А вот здесь можно посмотреть, ещё одну версию очеловечивания персонажей этого же мультфильма, но уже от другого художника.

# Интересное
По материалам: twizz

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