Художница из России представила, как выглядели бы персонажи мультсериала «Смешарики» в человеческом облике
Сложно найти человека, который не слышал бы о мультфильме «Смешарики». По сюжету этого мультсериала у его кругленьких и забавных героев что ни день, то новое приключение. И здесь они чем-то похожи на нас. Но что произойдёт, если они будут и выглядеть почти как мы с вами? Художница из Череповца под ником ogustkont решила проверить эту теорию на практике и включила всю свою фантазию, чтобы изобразить известных персонажей мультика в человеческом облике. Результат такой хуманизации вышел необычный, но однозначно впечатляющий.
Лосяш
Художница решила немного рассеянному, но умному лосю-учёному добавить щепотку солидности. Стоит сказать, ей удалось это сделать. А вы как считаете?
Крош
Непоседа-кролик стал настоящим модником.
Пин
Пингвин-изобретатель так и остался трудягой, чья голова переполнена гениальными идеями.
Ёжик
Из застенчивого и рассудительного ёжика получился модный и уверенный в себе молодой парень.
Совунья
Перевоплощение из милой и мудрой совуньи в настоящую сову-пацанку.
Копатыч
Хозяйственный простяк медведь-огородник остался в прошлом, теперь перед вами брутальный Копатыч, ярко демонстрирующий свою физическую силу.
Нюша
Свинка-модница не изменяет своему образу, поэтому даже в человеческом облике она остаётся той самой кокеткой.
Бараш
Несчастный бараш-поэт сохранил в себе капельку грустинки и загадочности.
Кар-Карыч
Многоуважаемый ворон-артист Кар-Карыч нарисован настоящим аристократом, которому наверняка есть чем поделиться со своими товарищами Смешариками.
А вот здесь можно посмотреть, ещё одну версию очеловечивания персонажей этого же мультфильма, но уже от другого художника.