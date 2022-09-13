Инсайдер: Фил Спенсер будет на Tokyo Game Show, чтобы объявить о крупных соглашениях

Вадим Карасев





В Японии игровые приставки Xbox гораздо менее популярны, чем консоли Playstation. Тем не менее, Microsoft активно продвигает свои консоли, в том числе заключая соглашения с японскими студиями и издательствами. Это приносит определенные плоды в поколении консолей Xbox Series X | S. Будет присутствовать компания в этом году и на Tokyo Game Show, а 15 сентября проведет онлайн-мероприятие.

Появились слухи, что на Tokyo Game Show будет присутствовать Фил Спенсер. Об этом сообщил игровой инсайдер Джез Корден. В рамках подкаста на канале Rand al Thor 19 он заявил, что Спенсер лично «хочет дать обещание, что они активно инвестируют в Японию». Также, по словам Кордена, Спенсер может объявить о крупных соглашениях, которые имеются у студии, предполагая сотрудничество с японскими студиями и издательствами.

Напомним, в последние годы на Xbox стало выходить гораздо больше известных японских франшиз, а совсем скоро дебютирует серия Persona.