Иосиф Пригожин в шоке от поступка Анастасии Волочковой.
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Иосиф Пригожин в шоке от поступка Анастасии Волочковой.

Иосиф Пригожин в шоке от поступка Анастасии Волочковой.
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал звезду балета. Расцвет танцевального таланта Анастасии Волочковой остался в прошлом. Бывшая прима Большого театра последние пару лет выступает исключительно на благотворительных шоу-концертах. Хотя артистка по-прежнему демонстрирует отличную растяжку, исполнять сложные партии она уже не может. Чтобы продолжать оставаться востребованной звездой, танцовщица решила начать недавно певческую карьеру. На днях Волочкова презентовала на закрытой вечеринке клип на песню «Глоток любви». Вероятно, балерина решила, что ничуть не уступает в пении Ольге Бузовой, которую природа, как известно, тоже не одарила сильным голосом.
Иосиф Пригожин, муж Валерии, возмущен тем, что на музыкальный Олимп теперь пытаются пробиться все кому не лень. Он раскритиковал Волочкову и посоветовал ей продолжать заниматься тем, что она действительно умеет лучше других. Продюсер просит балерину «не смешить его тапочки» и оставить мечты об успехах в музыке. «Хватит издеваться над музыкой! Хватит музыку превращать в фарс, обесценивать не надо! Каждый должен заниматься своим делом», — сказал Пригожин «Пятому каналу». Впрочем, вряд ли замечания Пригожина смогут остановить Волочкову на пути к мечте. Тем более, что близкие балерину поддерживают и верят в её силы. Недавно, кстати, Анастасия предъявила поклонникам нового ухажера. Она поделилась снимком с неким Александром, который арендовал три машины для того, чтобы доставить в её дом огромное количество букетов.
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

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