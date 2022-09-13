Ирина Пегова поделилась фото в новом имидже

44-летняя актриса Ирина Пегова сменила цвет волос и сама не может к этому привыкнуть. Ирина Пегова стала брюнеткой. Причем речь идёт не о парике или фотошопе. Актриса на самом деле перекрасилась в темный цвет. Можно предположить, что на эту жертву она пошла ради участия в новом проекте. Во всяком случае фанаты Пеговой, немного разочарованные результатом бьюти-преображения, надеются на то, что после съемок она вернется обратно на светлую сторону. Возможно, поклонники пока просто не привыкли к новому имиджу Ирины. Она, кстати, и сама немного вздрагивает, когда смотрится в зеркало.«Новое дыхание, не могу до сих пор привыкнуть к себе... Как вам?» — обратилась к поклонникам Пегова. Не менее бурно в СМИ недавно обсуждали смену имиджа Андрея Малахова. Он тоже решил, что осень идеально подходит для экспериментов с образом. Новый телесезон он начал с похода в салон красоты, где ему сделали короткую стрижку. Новая прическа Малахова удачно замаскировала проблемы ведущего, связанные с выпадением волос. Последние полгода ему приходилось прятать поредевшую шевелюру под париком.