Исследование: в 2021 году глобальные затраты на ИИ превысили 20%

В 2021 году глобальный доход от продаж ИИ-продуктов составил $383,3 млрд. По оценкам исследователей International Data Corporation (IDC), это на 20,7% больше показателя предыдущего года.

Эксперты проанализировали глобальные затраты на ИИ в области программного обеспечения, оборудования и сервисов.

Крупнейшим сегментом рынка остался сектор ПО: на него в прошлом году пришлось около $340 млрд от общих расходов. Почти половину этой суммы принесли приложения искусственного интеллекта. В то же время программные ИИ-платформы продемонстрировали самый высокий годовой рост — на уровне 36,6%.

Расходы на программное обеспечение с искусственным интеллектом в 2020 и 2021 году. Данные: IDC.

В 2021 году затраты на ИИ-оборудование составили около $18,8 млрд. Однако этот сектор показал самый быстрый рост — 38,9% по сравнению с 2020 годом. $15,6 млрд пришлось на продажу серверов.

Общая стоимость рынка ИИ-сервисов увеличилась на 22,4% относительно 2020 года до $24 млрд. При этом $18,8 млрд принесли сервисы в области информационных технологий, показав рост 21,9%.

В 2022 году аналитики ожидают увеличение объема рынка ИИ до $450 млрд.

В отчете за 2021 год исследователи IDC спрогнозировали рост расходов на ИИ на 15,2% до $341,8 млрд.

«Во всех отраслях и функциях организации, ориентированные на конечных потребителей, открывают для себя преимущества ИИ-технологий, поскольку более мощные системы позволяют лучше принимать решения и повышать производительность», — отметил заместитель вице-президента по данным и аналитике в IDC Расмус Андсбьерг.

Напомним, в марте 2021 года исследователи KPMG выявили, что пандемия ускорила развертывание ИИ-систем.

В ноябре 2021 года аналитики Gartner спрогнозировали рост рынка программного обеспечения для искусственного интеллекта до $62,5 млрд.



