Ивана Урганта выкинули из фильма «Елки»
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Ивана Урганта выкинули из фильма «Елки»

Ивана Урганта выкинули из фильма «Елки»
Ведущий и актер Иван Ургант не снимался в новой серии фильма «Елки». Зимой состоится премьера девятой части фильма «Елки», о чем заявила съемочная команда. Правда, на этот раз в картине не появятся Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев. Актеры прокомментировали это изменение. О том, что звезд не снимались для новой части «Елок», рассказал креативный продюсер Евгений Кулик, который прославился ролью друга Саши Бортич в фильме «Я худею». Блогер опубликовал видео, на котором его супруга объявляет об этом решении. «Урганта и Светлакова в следующих «Елках» не будет», — сказала она. Актеры объяснили, почему исчезли с экранов. Светлаков коротко отметил, что и не планировал уходить из проекта. «Это не наше решение», — сказал он. Иван Ургант выдвинул другую версию. «В съемках новой части фильма «Елки» я участия не принимал. Мы посоветовались с Сергеем и Дмитрием и решили взять паузу на две-три серии», — поделился ведущий.
К слову, «Елки 9» все же похвастаются звездным актерским составом. Так, заявлены следующие артисты: Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Федор Добронравов, Михаил Орлов, Виктория Агалакова, Евгений Кулик. Кулик интригует, что его работа не похожа на прежние. «Мы стараемся сделать такое кино, которое будет актуально не только в Новый год, а в принципе в любое время. И это непростая задача — тем более, в жанре комедии. Теперь в фильме появятся новые герои и новые сюжетные линии. Некоторые уже полюбившиеся истории получат продолжение и в новой части. Будет много звезд и неожиданные камео. «Елки» будут принципиально новыми, смешными и свежими. Мы стараемся и надеемся, что у фильма будет такой успех, что он будет нравиться всем еще много лет», — хвастается он «КП».
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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