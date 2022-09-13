Из катафалка – в карету. Чем Ксения Собчак и Константин Богомолов удивили гостей свадьбы
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Из катафалка – в карету. Чем Ксения Собчак и Константин Богомолов удивили гостей свадьбы

Из катафалка – в карету. Чем Ксения Собчак и Константин Богомолов удивили гостей свадьбы

На заре отношений ведущая и режиссер не спешили даже признаваться друг другу в любви публично, зато из женитьбы устроили целое представление. Особое внимание Ксения Собчак и Константин Богомолов акцентировали на дате церемонии: пятнице 13.

Не секрет, что Ксения Собчак обожает эпатаж и привыкла находиться в центре событий, но даже для преданных поклонников некоторые детали ее свадьбы с Константином Богомоловым стали сюрпризом. Три года назад 13-го сентября молодожены продемонстрировали гостям мероприятия не только красивую историю любви, но и грандиозное представление.

Масштабы торжества не шли ни в какое сравнение с первой скромной свадьбой Собчак: с Максимом Виторганом празднование проходило в ресторане камерного кинотеатра, а присутствующих гостей можно было пересчитать по пальцам. Почему же на этот раз церемония оказалась не интимной, а рассчитанной на широкую публику?

Незадолго до события Ксения дала простой ответ на этот вопрос: она часто работала ведущей на свадьбах, а теперь хотела не только перенести свои знания и опыт в подготовку собственного мероприятия, но и устроить большой праздник, «детскую радость» себе и окружающим. Давайте же вспомним, как идея претворилась в жизнь.

Тайное стало явным

Обстановка секретности считалась для Ксении нормой: месяцами она скрывала роман с Богомоловым, притворяясь в соцсетях и на светских раутах, что по-прежнему верна Виторгану. Затем личная драма превратилась в фарс благодаря знаменитой заснятой на видео драки мужчин, соперничавших из-за дамы сердца. Наконец, ситуация разъяснилась после заявления Максима и Собчак о разрыве.

Тем летом ведущая и режиссер стали играть в открытую: общие интервью, поездка на «Кинотавр». Вишенкой на торте оказалось публичное признание Константина в любви 1 августа 2019 года. Буквально на следующий день в Сети появилась не только информация о грядущей свадьбе пары, но и предположительная дата — 13 сентября. Очевидно, источник был близок к звездам, ведь не ошибся в сроках.

Однако жених и невеста не спешили делать громких заявлений. К концу августа Константин лишь косвенно подтвердил, что бракосочетание состоится, назвав Ксению в интервью будущей женой. Пазл складывался кусочек за кусочком: гендиректор агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов поведал СМИ, что церемония на 300 гостей прогремит в Петровском пассаже, застолье обойдется в 12, а услуги флориста — в четыре миллиона. Наконец, на просторах Интернета появилось приглашение влюбленных на праздник.

«К и К приглашают вас на семейное торжество по случаю своей свадьбы. Ждем вас 13 сентября в 18:30 в Bosco Cafe, что в Петровском пассаже. Одевайтесь со вкусом. Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого», — гласил текст.

Тут же всплыл и виш-лист пары: в списке ожидаемых подарков оказались брендовые полотенца за 10 тысяч, халаты за 35, комод и роскошный диван для дома Ксении в Подмосковье. А буквально за два дня до церемонии стало известно, что невеста выбрала для загса платье от израильского дизайнера Гали Лахав, а для венчания — наряд от бренда Edem, декорированный кружевами.

Вероятно, именно обилие информации, пестревшей в Сети, заставило ведущую в последний момент скорректировать планы. Так, все ожидали, что после росписи гости отправятся в Петровский пассаж, а в итоге локацию сменили на территорию музея на Зубовском бульваре. Впрочем, сюрпризы посыпались еще до регистрации брака: к зданию Грибоедовского загса жених и невеста примчались не на лимузине, а на катафалке, украшенном красными цветами и занавесками, с надписью: «Пока смерть не разлучит нас». Пятница 13-е, куда уж символичнее?

Платье тоже оказалось другим: не от Гали Лахав, а от Christos Costarellos. Жених ограничился черным костюмом, разбавив классику пестрой рубашкой. Зато образ свидетеля был оригинальнее, чем у любого из присутствующих: дизайнер Андрей Бартенев предстал перед публикой в наряде из кучи воздушных шаров с изображением женских лиц. Мягко говоря, передвигаться в таком одеянии — проблематично.

Из катафалка — в карету


После эффектного появления у загса окружающие начали интересоваться, куда молодожены отправятся на фотосет: уж не на кладбище ли? Однако влюбленные просто проехались по знаковым местам центра Москвы, а завершили прогулку возложением цветов к памятнику князю Владимиру.

Следующей точкой для ведущей и режиссера стал Храм Вознесения Господня у Никитских ворот. Для поездки на таинство венчания катафалк явно не годился, так что молодожены сменили машину на карету, запряженную четырьмя лошадьми. Кроме того, жених облачился в белоснежную рубашку, а невеста — в платье классического кроя с фатой.


Если на церемонию венчания были приглашены только близкие родственники и друзья, то на вечернем банкете собрались все сливки шоу-бизнеса. Одной из первых к музею на Зубовском бульваре подъехала Алена Долецкая, следом прибыл Дмитрий Маликов, который много лет дружит с Собчак. С иронией исполнитель отметил, что сегодня будет отдыхать, а не петь.

Филипп Киркоров раскрыл журналистам секрет о том, что первый танец молодоженов пройдет под его трек. «Что еще я могу им подарить? Конечно же, песню. Кстати, я выступал на многих свадьбах, и еще ни одна пара не развелась», — подчеркивал король эстрады.


К идее с катафалком Филипп отнесся положительно, коротко отметив, что хайп никогда не бывает лишним. А вот Виктор Дробыш задумку не оценил, к тому же заявил, что Собчак пора уже определиться, с кем проводить старость, и выразил надежду, что эта свадьба для нее — последняя.

Телеведущий Андрей Малахов с супругой Натальей Шкулевой, Дмитрий Песков с Татьяной Навкой, ювелир Яна Расковалова, Константин Эрнст — именитые гости постепенно заполнили банкетный зал, оформленный в красных тонах. Присутствующие угощались деликатесами и классическими праздничными салатами, слушали музыку и наверняка даже не подозревали, чем еще удивит их главная героиня вечера.

Романтика в сочетании с эпатажем

Поначалу основной эмоцией гостей можно было назвать умиление: Ксения исполнила трогательную песню для Константина, затем он принял эстафету и ответил жене музыкальным подарком. Медленный танец влюбленных под композицию Киркорова «Снег», безусловно, стал одним из самых ярких моментов торжества.

Тосты и поздравления перемежались с забавными шутками и розыгрышами, а после выступлений Ксении и Константина на арену вышли профи: Нино Катамадзе, Наташа Ионова. Однако вскоре стало очевидно, что уступать кому-то центральное место на празднике Собчак не намерена. В какой-то момент ведущая исчезла за кулисами, а вскоре появилась на сцене в черном плаще в окружении танцовщиков.

Скинув верхнюю одежду, Ксения продемонстрировала весьма откровенный наряд: корсет, высокие сапоги. Журналист исполнила в подарок мужу эротический танец с элементами стриптиза под трек Ирины Аллегровой «Войди в меня». Вульгарно или смело? Об этом спорили пользователи Сети не один день, а фраза из песни и кадры со съемки эффектного номера превратились в мем.

Яркие огни, юноши, одетые как монахи — стоит ли говорить, что танец Собчак тут же прозвали «демоническим»? Так или иначе, ведущая добилась того, чтобы ее торжество обсуждали, и заодно опровергла слухи о беременности, которые муссировались не одну неделю до свадьбы.

Закончился праздник выступлением Светланы Лободы, под зажигательные песни которой гости и молодожены танцевали так, словно вовсе не устали за насыщенный день.

После дня свадьбы поклонникам по-прежнему было о чем подискутировать: гости презентовали паре подарки согласно виш-листу. Наверняка первую брачную ночь ведущая и режиссер провели на шелковых простынях за 615 тысяч, а фарфоровый сервиз за 1,1 миллиона рублей занял почетное место в их доме, как и ваза за 395 тысяч.

Так дождалась ли Ксения своих «долго и счастливо»? Что бы ни говорили хейтеры о браке ради хайпа, за эти три года Богомолов и Собчак доказали, что их отношения полны любви и нежности. Деньги не стали для них камнем преткновения: хотя ведущая зарабатывает в 10 раз больше драматурга, она никогда не упрекала мужа в финансовой несостоятельности. У супругов раздельный бюджет: они по очереди расплачиваются в ресторанах, могут вместе купить что-то для дома. Также нельзя обвинить Константина в желании построить карьеру за счет жены: еще до союза с журналистом он имел безупречную репутацию и считался одним из самых талантливых театральных режиссеров России.

«Выживут не только любовники, — писал в микроблоге Богомолов спустя полгода после свадьбы. — Но в любви выживать приятнее. И главное, есть зачем».

# Шоу-бизнес Истории
По материалам: starhit

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