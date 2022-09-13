Яна Рудковская и Евгений Плющенко поделились архивными свадебными фото. В телеграме обсуждают образы гостей
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Яна Рудковская и Евгений Плющенко поделились архивными свадебными фото. В телеграме обсуждают образы гостей

Яна Рудковская и Евгений Плющенко поделились архивными свадебными фото. В телеграме обсуждают образы гостей

Яна Рудковская опубликовала в инстаграме* архивные фотографии в честь годовщины свадьбы с Евгением Плющенко. Знаменитости поженились в сентябре 2009 года, а в 2017-м обвенчались. Рудковская написала:

Сегодня 13 лет со дня нашей свадьбы и пять лет с момента нашего венчания. Сегодня мы отмечаем с Женей кружевную свадьбу — это тринадцатилетие жизни в браке. Символ кружевной свадьбы — кружево, которое говорит о том, что на 13-м году супружеской жизни необходимо особенно ценить брак, потому что он такой же тонкий, как и кружево. А еще эту годовщину называют лавандовой, как цвет моего уже легендарного свадебного кутюрного платья от Zuhair Murad.



Некоторые российские СМИ в словах Яны о "тонком, как кружево" браке увидели намек на кризис в семейных отношениях. Сама она эти догадки никак не комментировала. Евгений Плющенко опубликовал свадебные фотографии вслед за супругой и добавил подпись:

С лавандовой свадьбой нас! 13 лет вместе! Рука об руку! Нога в ногу.

На снимках помимо Яны и Евгения — их гости, среди которых были Дима Билан, Сергей Лазарев, Николай Басков, Тина Канделаки, Светлана Хоркина, Лера Кудрявцева, Олеся Судзиловская, Оксана Федорова, Елена Кулецкая, Саша Савельева.

Так интересно рассматривать фото 13-летней давности со свадьбы Яны Рудковской... Совершенно юный Сережа Лазарев периода пиар-романа со звенящей Лерой Кудрявцевой. Кучерявый Билан со щечками. Абсолютно не меняющиеся с годами Тина и Басков. Яна такая красотка. И все без фотошопа,

— прокомментировали кадры в телеграм-канале "Только никому".


Свадьба Яны Рудковской и Евгения Плющенко

Канал "Светский интроверт" отметил, что "Яна Рудковская оторвалась от своих барских завтраков и рекламы беседок", опубликовав воспоминания о свадьбе. Образы звезд автор канала комментирует так:

Ну что ж, во-первых, это почти забытая возможность лицезреть Рудковскую без фейстюна. А во-вторых, когда смотришь на Светлану Хоркину и Олесю Судзиловскую, создается такое ощущение, что на дворе 1994 год, а не 2009-й.


Яна Рудковская и Евгений Плющенко, на заднем плане — Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Рудковская и Плющенко познакомились в 2008 году в Лондоне. Через четыре года после свадьбы у них родился сын Александр, младший сын Арсений появился на свет в 2020 году путем суррогатного материнства. Судя по последним сторис, годовщину свадьбы супруги отмечают по отдельности: Яна отдыхает в Турции, а Евгений тренируется в Москве.


*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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