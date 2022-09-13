Экономике Германии спрогнозировали «трагедию в пяти актах»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экономике Германии спрогнозировали «трагедию в пяти актах»

Экономике Германии спрогнозировали «трагедию в пяти актах»Der Spiegel: немецкой экономике грозит «трагедия в пяти актах» на фоне энергокризиса

Экономика Германии столкнется с «трагедией в пяти актах» на фоне энергетического кризиса. Такой прогноз дал журнал Der Spiegel.

В публикации говорится о прекращении работы первых предприятий и снижении потребления, что приводит к кризису, способному надолго ослабить страну. «Вопрос уже не в том, разразится ли кризис. Вопрос в том, насколько страшным он будет и как долго продлится. Это трагедия в пяти актах, и она начинается с шока от цены на энергию», — заявляет автор материала.

В статье отмечается, что паника нарастает в регионах страны, а главы концернов и лидеры профсоюзов уже перестали скрывать свою тревогу. Прежде всего, этому шоку подверглись производители бумаги, удобрений и стали, особенно зависящие от электроэнергии и газа, сказано в материале. Перечисленные предприятия «транслируют» рост цен остальным экономическим секторам, что и стало, по мнению Der Spiegel, вторым актом трагедии.

Потребители, вынужденные экономить для оплаты внезапно выросших счетов на электричество и газ, также оказались под ударом. «И тут поднимается занавес и начинается четвертый акт трагедии, имеющий все признаки экономической катастрофы: потребительский настрой еще никогда не был таким плохим за всю историю Федеративной республики», — продолжает автор публикации.

«Пятым актом трагедии» является рецессия. «И похоже на то, что в самое ближайшее время страна в нее погрузится полностью», — предрекает издание.

Ранее Германии предсказали появление проблем и угрозу деиндустриализации из-за экономического кризиса в Китае, который является одним из главных торговых партнеров ФРГ.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Мама, почему надо учиться": забавные рассуждения о малышки, которая отстаивает свои права
"Мама, почему надо учиться": забавные рассуждения о
6 интересных и важных фактов о депрессии, которые вы должны знать
6 интересных и важных фактов о депрессии, которые вы должны знать
Неприхотливые домашние растения, которые растут в ванной комнате без света
Неприхотливые домашние растения, которые растут в ванной комнате без
Анна Гейн поддержала Арину Ким — Артёму Гранту очень удобно в образе жертвы
Анна Гейн поддержала Арину Ким — Артёму Гранту очень удобно в образе
Экономике Германии спрогнозировали «трагедию в пяти актах»
Экономике Германии спрогнозировали «трагедию в пяти актах»
Еще 2 перка стали доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Еще 2 перка стали доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Один из самых популярных в мире порносайтов упал
Один из самых популярных в мире порносайтов упал
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь в Голливуде (18 фото)
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь
Российский дипломат сообщил о дискриминации работающих в ООН россиян
Российский дипломат сообщил о дискриминации работающих в ООН россиян
Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы
Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы
Антиквариат в доме: как обезопасить себя от негативной энергетики, если вещь дорога
Антиквариат в доме: как обезопасить себя от негативной энергетики,

Топ на сегодня

В России решили создать собственные банкоматы
В России решили создать собственные банкоматы
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских войск
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских
Женщина придумала необычный способ проучить соседей и оригинально отомстила им
Женщина придумала необычный способ проучить соседей и оригинально
Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер посетили показ Tommy Hilfiger. На подиуме — Эшли Грэм, Лила Мосс
Неделя моды в Нью-Йорке: Кейт Мосс, Кортни Кардашьян, Крис Дженнер

Еще по теме

В Германии оценили возможность пережить зиму без российского газа
В ФРГ предупредили о росте цен на электричество до пяти тысяч евро в год
Бывший охранник Освенцима получил пять лет тюрьмы
Надежду Савченко задержали за попытку госпереворота