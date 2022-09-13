Эксперт поддержал поручение премьер-министра РФ о согласовании позиций по цифровой валюте
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Эксперт поддержал поручение премьер-министра РФ о согласовании позиций по цифровой валюте

Эксперт поддержал поручение премьер-министра РФ о согласовании позиций по цифровой валюте

Доцент кафедры международного частного и гражданского права, руководитель диссертационных советов МГИМО МИД России Максим Иноземцев, комментируя одно из поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина, поддержал необходимость согласования позиций по цифровой валюте. Об этом пишет РАПСИ.

Эксперт полагает, что это позволит достичь правовой определенности и предоставит возможность государству и бизнес-структурам использовать удобный цифровой инструментарий в международных расчетах.


"Это будет касаться, в первую очередь, использования цифрового рубля и других тестируемых цифровых валют государств-партнеров", - считает Иноземцев.

Кроме того, предполагается договориться по оставшимся спорным вопросам в сфере регулирования майнинга: необходимые финансовые требования к операторам и дата-центрам, возможность легализации обмена криптовалюты на рубли, а также налоговый режим.

Однако, по мнению эксперта, будет "непросто выработать единый подход к внедрению и использованию децентрализованных технологий, сохранив при этом патерналистский государственный надзор".

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По материалам: uposters.ru

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