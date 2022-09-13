Эксперты рассказали о факторах успеха ЕР и причинах неудач оппозиции на минувших выборах

Вадим Карасев

В рамках круглого стола Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на тему "Единый день голосования — 2022: итоги и тенденции" политологи назвали факторы успеха партии "Единая Россия" на минувших выборах и рассказали о причинах неудач оппозиции.

Эксперты единогласны - патриотический консенсус на фоне СВО стал главным фактором ЕДГ-2022, который фактически переформатировал выборы в референдум о доверии власти.

Высокие результаты губернаторов и кандидатов "Единой России" — это, в первую очередь, демонстрация поддержки населением президента РФ и его политики, считают участники круглого стола. Глава ФоРГО Константин Костин указал на то, что "Единая Россия" на этих выборах получила один из лучших своих результатов.

"Партия взяла 80 процентов от всех мандатов на выборах в парламентах регионов и муниципальных ассамблеях. Это говорит о поддержке политики президента и тех политических сил, которые проводят его политику на региональном и муниципальном уровне. Все действующие губернаторы также победили в первом туре с очень хорошими результатами", — отметил Костин.

Муниципальные выборы в Москве также показали поддержку Сергея Собянина и его команды на очень высоком уровне.

"Результат "Единой России", политического крыла поддержки и объединения "Мой район", которое можно отнести к гражданскому крылу поддержки, совокупно очень хороший. В этом смысле московский политический ландшафт стабилен: 50 процентов — сторонники власти, 25 процентов — сторонники различных оппозиционных сил, 25 процентов — ситуативные избиратели, которые примыкают к одному или другому лагерю, в данном случае — провластному", — отметил Костин.

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова указала на то, что первым уровнем предвыборной конкуренции на выборах в этом году была конкуренция за президентское доверие.

"Это стало для кандидатов ключевым", - считает эксперт.

У губернаторов в конкурентных регионах в этом году результат также выше, чем в прошлый раз.

"Это результат консенсуса вокруг фигуры президента и тех ценностей, которые им предложены. Кроме того, сейчас выигрывают те, кого мы называем губернаторами новой волны, выпускниками Высшей школы госуправления. Они показывают результаты более сильные, более мощные, чем остальные кандидаты", — добавила Соколова.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский заявил, что со стороны электората в условиях СВО были очень серьезные запросы на понимание стратегии органов власти в этот период. Потуремский также указал на, что в Ярославской области, в Карелии главы очень много времени заранее посвятили созданию консенсуса элит.

Все эксперты отметили слабое выступление парламентской оппозиции.

"Результаты старожил — КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" — чуть хуже, чем пять лет назад, и вообще по сравнению с выборами последних лет. И это странно, учитывая, что текущие социально-экономические условия создают пространство для левой риторики и повестки. Но мы видим, что эти партии проседают, теряют своих избирателей во всех регионах", - констатировал Костин.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также отметил, что это была сложная кампания и для ЛДПР: партия потеряла лидера на старте. В то же время эксперт отметил, что "Новые люди" провели вполне неплохую кампанию.

Потерпела серьезное поражение на этих выборах и несистемная оппозиция, а их разработка — "умное голосование" — провалилась.

"Организаторы, несистемная оппозиция, сделали большую ставку на него как на инструмент политической декларации. Они прямо озвучивали: нам не важны результаты, нам важно, чтобы вы пришли и высказали свою политическую позицию, используя этот инструмент", — отметил политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов.

"А поскольку позиция эта заключалась в критике СВО, то у них просто не набралось нужного количества кандидатов с выраженной подобной позицией, и они начали включать в этот список людей по другим принципам", — пояснил он.

Результаты системной оппозиции могли бы быть лучше, если бы они эффективно использовали инструменты ДЭГ, считает Костин.

"Явка на ДЭГ составила 70 процентов от всех проголосовавших. Несмотря на критику ДЭГ со стороны оппозиционных партий, их стремление призвать своих избирателей прийти проголосовать в последний день выборов, результаты при дистанционном голосовании у них оказались в итоге лучше. У "Единой России" при этом результаты на избирательном участке лучше, чем на ДЭГ. Поэтому тут можно говорить о тактических и стратегических ошибках со стороны оппозиции в их нежелании использовать ДЭГ", — заключил эксперт.