Как определить характер человека по длине его волос
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Как определить характер человека по длине его волос

Как определить характер человека по длине его волос

Узнать о характере человека можно по разным признакам, в том числе по его прическе и длине волос. Специалисты в области биоэнергетики поделились своими знаниями, чтобы нам было проще распознавать типы личностей, а также узнать о себе немного больше.


При знакомстве с новыми людьми мы обращаем внимание на детали, которые на самом деле значат больше, чем слова. Физиономисты научились определять характер человека по особенностям внешнего вида, учитывая не только форму, но и размер глаз, подбородка, длину пальцев. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, что же на самом деле может рассказать прическа, и как длина волос влияет на характер и поведение каждого из нас.

Короткие волосы

Короткая прическа говорит об уверенной в себе личности, способной отстоять свои границы и не позволить манипуляций в свой адрес. Нередко короткую стрижку делают те, кому не хватает внутреннего стержня, чтобы почувствовать свою силу и прокачать уверенность. Отличает людей с короткой прической практичность, активность и жизнерадостность.

Волосы до плеч или каре

Средней длины волосы указывают на заботливую личность, которая находится в состоянии равновесия. Такие личности привыкли жить в свое удовольствие и не откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас. Они ответственны и тактичны, но при этом не позволят никому командовать собой и навязывать свои мысли.


Длинные волосы

Обладатели длинных волос консервативны и придирчивы. Их отличает некоторая неуверенность в себе, поэтому такие личности часто ждут одобрения своим действиям. Длинные волосы указывают на людей, которым чужды смелые эксперименты и чрезмерная активность. По характеру такие личности спокойны и стабильны, не склонны к перепадам настроения и панике.

Волосы, убранные в хвост

Простой хвост говорит о твердом характере, энергичности и целеустремленности. Личности, придерживающиеся такого стиля, привыкли идти к своей цели, однако при этом не стремятся обзавестись всеми доступными благами мира. Они ведут простой образ жизни, не кичатся богатством и не рассказывают о своих достижениях.

Челка

Личности, которые любят челку, чаще всего замкнуты и стремятся оградиться от внешнего мира, таящего множество угроз. Нередко таких людей отличает неуверенность в своих силах, и они стараются держаться позади лидеров, не стремясь занять высокое положение в обществе. Таких людей отличает настороженность и скромность.


Косички

Любители кос отличаются романтичным сладом характера. Они скромны и несколько наивны, однако могут дать отпор обидчикам и не станут «плясать под чужую дудку». Чем туже заплетены косы, тем более решительными оказываются их обладатели, особенно если речь идет о защите себя и своих близких.

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По материалам: dailyhoro.ru

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