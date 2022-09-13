Как сделать вкусные оладьи из кабачков по-новому: секреты приготовления

Оладьи из кабачков не оставят равнодушными даже самых больших гурманов. Особенно если они приготовлены по-новому рецепту. Готовить их очень быстро, а ингредиенты есть в холодильнике любой хозяйки.

Как сделать оладьи из кабачков на сковородке

Это стандартный рецепт, для которого потребуется минимум продуктов:

500 г кабачков;

1 яйцо;

3 ст. л. муки;

соль и перец по вкусу.





Для начала нужно подготовить продукты. Кабачки очистить от кожуры, избавиться от семян, если они есть. Лучше брать молодые овощи — из них оладьи получатся мягче и нежнее. Кабачок натирается на крупной терке, лишняя вода отжимается. Для этого нужно хорошо промять руками натертый овощ. Если он не слишком сочный, то и сока из него не будет.

В отжатые кабачки введите яйцо и соль, перемешайте. При желании можно всыпать другие специи: сухой чеснок, паприку или куркуму, в зависимости от вкусовых предпочтений. Муку добавляйте порциями, чтобы не было комочков. Тщательно все размешивайте.

Количество муки может быть больше, все зависит от того, насколько хорошо вы отжали сок и какое тесто получается. Если овощ слишком водянистый, не стесняйтесь добавить еще муки.

Хорошо разогрейте сковородку, налейте подсолнечное масло. Если она с антипригарным покрытием, достаточно будет ее просто смазать или побрызгать маслом, не нужно лить его слишком много. Тесто выкладывайте небольшими порциями.

Не нужно делать оладьи сильно толстыми, иначе они не прожарятся. Подержите их на одной стороне до формирования хрустящей корочки, после чего переверните на другую. Если оладьи распадаются, добавьте в тесто немного муки. Лучше для начала пожарить пару блинчиков, чтобы отрегулировать консистенцию муки.

Как сделать оладьи из кабачков по-новому рецепту

Для приготовления понадобятся:

средний кабачок;

100 г сыра;

2 яйца;

4 ст. л. обычной муки;

3 ст. л. подсолнечного или оливкового масла для жарки;

щепотка соли;

перец по вкусу.





Принцип приготовления такой же, как и стандартных блинчиков. Кабачок натереть на крупной терке, отжать лишний сок. Можно откинуть на сито и оставить на какое-то время, чтобы убрать всю жидкость. Полученную массу посолить, поперчить, добавить соль, перец, любимые специи, яйцо.

Все хорошо перемешать и начинать постепенно добавлять муку. Тесто нужно хорошо вымешивать, чтобы не было комочков.

На мелкой терке натереть сыр. Брать нужно именно натуральный, а не продукт. Подойдет обычный российский жирностью 50%. Можно взять голландский. Он хоть и чуть дороже, но намного вкуснее. Добавляем его в тесто. Начинаем жарить. Огонь – ниже среднего. Сковородку крышкой не накрывать.

Оладьи из кабачков: секреты приготовления

Если натереть кабачки на мелкой телке, оладьи получатся более нежными. По вкусу можно ввести в тесто тертый лук или чеснок. Интересный вариант получится, если вместе с кабачком натереть картошку или морковку. Часто в тесто могут добавлять мелко нарубленную зелень или сыр.





Для оладий лучше всего выбирать молодые кабачки. Если кожица очень тонкая, чистить ее не обязательно. Если же выбираете более зрелые плоды, обязательно избавляйтесь от шкурки и удаляйте середину.

Выкладывать на сковородку тесто лучше столовой ложкой. При этом сковорода должна быть хорошо разогрета. Жарить нужно на среднем огне. На слабом они сильно напитываются маслом. На большом могут подгореть снаружи, а внутри не приготовиться.

Самыми вкусными получаются оладьи, которые сначала были быстро обжарены с двух сторон на сильном огне, а потом еще томились на минимальном огне, дожариваясь изнутри.

Приготовить вкусные оладьи можно в духовке. Для этого тесто выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Готовьте при температуре 200 градусов на протяжении 10 минут. Затем переверните оладьи и готовьте еще 5 минут.