Клава Кока угодила в скандал во Владивостоке

На защиту Клавы Коки встали звезды. 4 сентября Клава Кока выступила во Владивостоке по приглашению местной мэрии. Горожане были в восторге от выступления любимой артистки, однако праздник обернулся скандалом. Блондинку обвинили в оскорблении чувств верующих. Некоторые жители Владивостока пришли в ярость, увидев, как Клава Кока выступает в короткой юбке на фоне церкви. Им также не понравился текст песен артистки, в которых есть нецензурная брань. Негодование одной из горожанок опубликовала в личном блоге Мария Шушкина. Об инциденте тут же узнала широкая общественность. Теперь исполнительнице грозит уголовное преследование за оскорбление чувств верующих, а также административное дело.Отар Кушанашвили удивился хейту певицы. «Если во Владивостоке так ждали Клаву Коку, то наверняка знали, что в ее некоторых песнях присутствует обсценная лексика? Вы утверждали программу? Если вы выписываете человеку чек на 2 или 3 миллиона рублей, вы знаете кто к вам едет? Чего вы ждете от существа, выбравшего псевдонимом Клава Кока? Вы утверждали программу. Вы не знали кого зовете? А теперь на бедную девчонку ополчились. Почему я вступаюсь за нее? Потому что это другое поколение», — говорил журналист в своем YouTube-шоу «Каково?» Он отметил, что 26-летняя Клава Кока добилась популярности не только благодаря вокальным данным, но и эпатажным поведением. «Клава Кока думает, чем она расхристаннее, развязнее на сцене, тем больше успех, и она права. У нее миллионы поклонников! Если вам не нравится то, что она пела, зачем вы ее звали?! Дураки!» — негодовал Отар. К слову, за артистку вступила и Мария Погребняк. В личном Telegram-канале она выразила ту же мысль, что и Кушанашвили. «Обсуждать творчество Клавы не хочу, но меня удивляет, что возникли такие последствия. Разве Минкульт не знал о выступлении певицы, почему заранее не согласовали ее репертуар? Можно было избежать неприятных моментов, никто бы никого не оскорбил. Разве Минкульт не несет за это ответственность? Творческим людям надо подсказывать, а не только наказывать», — заявила супруга футболиста.