Кристина Черкасова отметила 32-летие в Турции без Андрея
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Кристина Черкасова отметила 32-летие в Турции без Андрея

Кристина Черкасова отметила 32-летие в Турции без Андрея

Супруга Андрея Черкасова с сыном нежится на пляжах Турции, в то время пока ведущий «ДОМа-2» находится на работе. Так получилось, что Кристина отметила день рождения на курорте без супруга — блондинке исполнилось 32 года.


Кристина не стала устраивать пышного торжества — посидела в ресторане с мамой и сыном и прекрасно провела время, о чем рассказала в личном блоге. «Улетели на море, пока без папули. Но очень надеемся, что он скоро к нам присоединится», — призналась она.

Андрей же нежно поздравил любимую с 32-летием в соцсети и признался ей в сильных чувствах. Подписчики присоединились к теплым словам Черкасова.

«Кристина, красотка наша, с днем рождения! Пусть сбудутся все твои мечты!»; «Жаль, что Андрея нет рядом с тобой, но ничего, скоро увидитесь!»; «С праздником, дорогая! Будь счастлива!» — делится публика.


Напомним, Кристину и Андрея свел проект «ДОМ-2». Свадьбу влюбленные сыграли в 2019-м, а год спустя на свет появился их сын Святослав. По признанию супругов, они сталкивались с кризисом в отношениях, но смогли его преодолеть без лишних эмоций.

«Мы не хайповали на нем, не плакали на камеру, не просили поддержки или совета у подписчиков. Пишу об этом спокойно, постфактум. Мы вышли из этой ситуации и для себя твердо решили, что нам необходимо побыть вдвоем в сказочном месте и вдохнуть романтику в наши отношения. Конечно же, это — Мальдивы, что может быть лучше?» — откровенничал недавно Андрей Черкасов.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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