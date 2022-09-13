Лайма Вайкуле косвенно подтвердила слухи о серьезной болезни
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Лайма Вайкуле косвенно подтвердила слухи о серьезной болезни

Лайма Вайкуле косвенно подтвердила слухи о серьезной болезни
68-летнюю певицу Лайму Вайкуле, по слухам, снова настигла онкология. Все лето СМИ внимательно следили за новостями о здоровье Лаймы Вайкуле. По слухам, у прибалтийской певицы случился рецидив рака. Поп-дива долго лечилась в США, а затем вернулась в Латвию. Лайма Вайкуле в последнее время крайне редко дает концерты. Даже фестиваль, который она традиционно проводит в Юрмале, был перенесен на неопределенное время. Недавно артистка выступила на шоу в честь Раймонда Паулса, и зрители отметили ее уставший вид, хоть Лайма и отработала программу блестяще. После шоу она пообщалась с журналистами и рассказала, что пока не знает, будет ли жить в Америке или останется в Латвии. Кроме того, она сильно переживает из-за коронавируса, набирающего силу в Европе. «Я стараюсь держаться подальше от людей. От большого скопления. Соблюдаю дистанцию в два метра. Я верю врачам и делаю то, что мне говорят медики. Пью много воды, я трижды прививалась и один раз переболела. При необходимости сделаю прививку еще раз. Если врач говорит сделать это, то просто сделайте это. Хотя бы для того, чтобы медикам было легче в это время», рассказала артистка.
А вот от вопроса о рецидиве рака исполнительница хита «Вернисаж» решила уйти. Правда, дала понять, что не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. «Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас», — призналась звезда. Напомним, слухи о рецидиве рака появились летом. После того как Лайма вновь перестала активно выходить в свет и неожиданно для многих отправилась в США вместе с мужем Андреем Латковским. Затем она вернулась в Юрмалу и отмечала, что стала чувствовать себя намного лучше. «Не ждите! Спорт, свежий воздух, скоро репетиции с группой возобновятся. Так что у меня есть ответ тем, кто сплетничает о моем здоровье», — говорила знаменитость. Лайма Вайкуле поборола онкологию еще в 1991 году. Тогда в Америке у певицы диагностировали рак груди — несколько месяцев ей потребовалось, чтобы пройти необходимую терапию. С тех пор она регулярно проверяется и следит за здоровьем.
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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