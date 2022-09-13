Леонида Агутина не хотят пускать в Ставрополь

Общественники хотят запретить выступления певца Леонида Агутина. Ставропольский фестиваль «На высоте» не обходится без скандала. Активисты требуют от властей отменить выступления Леонида Агутина и Клавы Коки, которые запланированы в рамках мероприятия.Агутин, по мнению жителей Юга России, неоднозначно высказывается в адрес наших соотечественников. А Клава Кока якобы дала спорный с точки зрения морали концерт на фоне храма во Владивостоке. Город планировал потратить на выступление Агутина 4 млн руб., а Клавы Коки — 3 млн руб.