Леонида Агутина не хотят пускать в Ставрополь
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Леонида Агутина не хотят пускать в Ставрополь

Леонида Агутина не хотят пускать в Ставрополь
Общественники хотят запретить выступления певца Леонида Агутина. Ставропольский фестиваль «На высоте» не обходится без скандала. Активисты требуют от властей отменить выступления Леонида Агутина и Клавы Коки, которые запланированы в рамках мероприятия.
Агутин, по мнению жителей Юга России, неоднозначно высказывается в адрес наших соотечественников. А Клава Кока якобы дала спорный с точки зрения морали концерт на фоне храма во Владивостоке. Город планировал потратить на выступление Агутина 4 млн руб., а Клавы Коки — 3 млн руб.
# Шоу-бизнес Агутин Леонид
По материалам: z-aya

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