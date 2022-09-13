Любовница Прохора Шаляпина оскорбила его бывшую
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Любовница Прохора Шаляпина оскорбила его бывшую

Любовница Прохора Шаляпина оскорбила его бывшую
Певец Прохор Шаляпин крутит роман с Ольгой Сан. 36-летняя Ольга Сан пренебрежительно высказалась о Виталине Цымбалюк-Романовской. Новая возлюбленная Прохора Шаляпина также заверила, что молится за упокой души Татьяны Клаудии Дэвис. После развода со знаменитым актером Арменом Джигарханяном в 2017 году его третья жена Виталина Цымбалюк-Романовская сблизилась с Шаляпиным. Пианистка призналась, что познакомилась с певцом на ток-шоу. Они были в отношениях два года. Ольга Сан заявила, что 43-летняя уроженка Киева обижала ее жениха. «Виталина Цымбалюк-Романовская делала замечания Прохору по поводу внешности, — пожаловалась телеведущая. — Упрекала его в том, что он мог купить себе одежду на рынке. Но у всех ведь разные финансовые возможности. К тому же, и на Дубровке можно купить хорошие вещи, если у тебя есть чувство стиля и вкус. В то же время, не все могут красиво одеться в брендовом магазине. Если говорить о женщинах, то можно ведь просто надеть маленькое черное платье и быть королевой. А можно напялить на себя 25 шуб, повязаться дорогущим шарфом и это никак тебе не поможет. Это примерно, как у Виталины. Она мне напоминает Шапокляк. Без слез не взглянешь».
Модель заверила, что у 38-летнего Шаляпина хороший вкус. Сан утверждает, что ее любимый мужчина обладает королевской статью и прекрасен в любой одежде. Ольга призвала выпускника «Фабрики звезд» забыть всё плохое, что было в его жизни до появления в ней ее. Телеведущая утверждает, что из всех бывших возлюбленных Прохора уважает лишь Татьяну Клаудиу Дэвис. Миллионерша из Канады на свадьбе с Прохором заразилась коронавирусом. Она умерла год назад. «Многие говорят, что я к Татьяне плохо отношусь, ревную Прохора. Но ведь глупо ревновать к умершему человеку. Татьяна была очень привлекательной женщиной. Будь она жива, Прохор сейчас бы кайфовал где-нибудь в Лас-Вегасе. Но случилось так, как случилось. Сейчас мы вместе, и я чту память Татьяны. Так как она была католичкой, я хожу в католический храм, молюсь, чтобы Господь простил ей грехи. Очень уважительно отношусь к их трагической истории любви с Прохором», — рассказала Сан сайту Prozvezd.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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