Максим Галкин продолжил зарабатывать рекламой в России

Артист Максим Галкин, несмотря на скандалы, зарабатывает деньги на родине. Шоумен за последние полгода нелицеприятно высказывался в адрес своих соотечественников. В марте юморист сбежал из России и появляться, возможно, больше не намерен.Но все это не мешает артисту продолжать зарабатывать деньги в нашей стране. Галкин выложил пост в соцсетях, где разрекламировал сомнительную онлайн-школу. «За деньги чего только не скажешь, Максим», — стали писать пользователи в Сети.