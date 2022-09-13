Максим Галкин продолжил зарабатывать рекламой в России
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Максим Галкин продолжил зарабатывать рекламой в России

Максим Галкин продолжил зарабатывать рекламой в России
Артист Максим Галкин, несмотря на скандалы, зарабатывает деньги на родине. Шоумен за последние полгода нелицеприятно высказывался в адрес своих соотечественников. В марте юморист сбежал из России и появляться, возможно, больше не намерен.
Но все это не мешает артисту продолжать зарабатывать деньги в нашей стране. Галкин выложил пост в соцсетях, где разрекламировал сомнительную онлайн-школу. «За деньги чего только не скажешь, Максим», — стали писать пользователи в Сети.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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