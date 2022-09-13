Материнская компания NYDIG закроет фонд на базе биткоин-фьючерсов

Управляющая активами на $11,4 млрд Stone Ridge Holdings Group ликвидирует инвестиционный фонд на базе биткоин-фьючерсов. Соответствующую заявку компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Stone Ridge Bitcoin Strategy Fund получил одобрение регулятора в декабре 2019 года. Тогда фирма заявила, что акции не будут размещаться на биржах, их нельзя покупать или продавать на ежедневной основе.

Согласно документу, Stone Ridge Holdings Group планирует закрыть структуру во второй половине октября 2022 года. До этого момента компания намерена управлять ей в соответствии с заявленной инвестиционной стратегией.

«Ожидается, что доходы от ликвидации фонда будут распределены в наличных среди акционеров […] после даты ликвидации путем полного выкупа акций», — говорится в заявлении.

В 2017 году Stone Ridge создала New York Digital Investment Group (NYDIG) для управления своими инвестициями в биткоин.

Позднее дочерняя компания стала обладателем BitLicense и привлекла $105 млн от 15 инвесторов в фонд NYDIG Institutional Bitcoin Fund.

В 2020 году Stone Ridge добавила на баланс 10 000 BTC (~$114 млн на тот момент).

Напомним, в декабре 2021 года NYDIG привлекла $1 млрд. Инвесторы оценили компанию в $7 млрд.