Миллиардерша Ксения Собчак оказалась в списке должников
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Миллиардерша Ксения Собчак оказалась в списке должников

Миллиардерша Ксения Собчак оказалась в списке должников
Ведущая и журналистка Ксения Собчак задолжала крупную сумму. Светская львица задолжала 231 тысячу рублей и оказалась в черном списке ФССП, сообщает Telegram-канал «Звездач».
Ведущая является учредителем двух агентств — рекламного «Джун энд Джулай» и маркетингового «Лидерс», ее доля составляет 51% в каждом. На обнародованном на сайте приставов документе видно, что у Ксении Анатольевны есть два пункта по долгам в сумме 147 тысяч за невыплаты по «Лидерсу», и 84 тысячи — за долги по компании «Джун энд Джулай».
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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