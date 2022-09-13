Миллиардерша Ксения Собчак оказалась в списке должников

Ведущая и журналистка Ксения Собчак задолжала крупную сумму. Светская львица задолжала 231 тысячу рублей и оказалась в черном списке ФССП, сообщает Telegram-канал «Звездач».Ведущая является учредителем двух агентств — рекламного «Джун энд Джулай» и маркетингового «Лидерс», ее доля составляет 51% в каждом. На обнародованном на сайте приставов документе видно, что у Ксении Анатольевны есть два пункта по долгам в сумме 147 тысяч за невыплаты по «Лидерсу», и 84 тысячи — за долги по компании «Джун энд Джулай».