На Галустяна и ТНТ решили подать в суд
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На Галустяна и ТНТ решили подать в суд

На Галустяна и ТНТ решили подать в судПевец Mr.Credo подал в суд на ТНТ за использование песни «Медляк» в сериале «Бородач»

Российский певец Александр Махонин, также известный под псевдонимом Mr.Credo, решил подать в суд на телеканал ТНТ и комика Михаила Галустяна. Об этом сообщается в официальной группе артиста в соцсети «ВКонтакте».

«Адвокатское бюро предъявляет судебный иск Михаилу Галустяну и компании "ТНТ" о неправомерном использовании песни автора Mr.Credo "Медляк" в сериале "Бородач"», — говорится в публикации. Отмечается, что сумма претензий составила 500 тысяч евро.

Концертный директор Махонина подтвердил «Ленте.ру» факт подачи иска к ТНТ и Галустяну. Оперативный комментарий от ТНТ получить не удалось.

Mr.Credo начал сольную музыкальную карьеру в 90-е годы. Наиболее популярными композициями певца стали «Мама Азия», «Чудная Долина» и «Медляк». В 2006 году за песню «Медляк» артист также получил премию «Золотой граммофон». Отличительная особенность его образа — головной убор в арабском стиле и солнцезащитные очки. Музыкант нечасто дает интервью и распространяется о своей жизни, в связи с чем в сети неоднократно публиковалась недостоверная информация о его смерти.

В 2018 году сообщалось, что Mr.Credo задержала полиция. Как утверждали СМИ, причиной послужил тот факт, что артист громко слушал музыку в позднее время.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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